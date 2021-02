Life

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ.: Ο πλανήτης είναι αντιμέτωπος με υπαρξιακή κρίση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ηθοποιός γοα τον γνωστός υπερήρωα που υποδύεται και τις στοχευμενες επενδύσεις για να αντιμετωπιστεί η "πραγματική απειλή για τον πλανήτη".

Ο σταρ του Χόλιγουντ, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ηγείται ενός επενδυτικού ταμείου που θα προσπαθήσει να εντοπίσει ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις πράσινης τεχνολογίας για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το ταμείο Footprint Coalition έχει ήδη επενδύσει σε επιχειρήσεις, όπως η Cloud Paper, η οποία παράγει χαρτί υγείας από μπαμπού και έχει αποστολή να σώσει ένα δισεκατομμύριο δέντρα.

Δεν είμαι πλέον παιδί. Και θέλω πραγματικά να βρω πράγματα που νομίζω ότι είναι δυναμικά και ενδιαφέροντα, τόνισε εξηγώντας ότι μεγάλο μέρος του ρόλου του στο ταμείο Footprint Coalition θα αφορά στη χρήση των δεξιοτήτων του για να αφηγηθεί μια ιστορία για την κλιματική αλλαγή και για την τεχνολογία που μπορεί να την κερδίσει, στους 100 εκατομμύρια θαυμαστές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«O πλανήτης είναι αντιμέτωπος με υπαρξιακή κρίση» τόνισε και πρόσθεσε ότι η καθοριστική στιγμή που τον αφύπνισε για την απειλή ήταν οι πυρκαγιές στο Μαλιμπού το 2018.

Οι τομείς, στους οποίους επικεντρώνεται είναι οι μεταφορές, η ενέργεια και τα καταναλωτικά προϊόντα.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι ελπίζει ότι ορισμένες από τις επιχειρήσεις που υποστηρίζει θα παράγουν τεχνολογία που θα έχει πραγματικό αντίκτυπο στον κόσμο. «Θα νιώσω ότι είχα ένα μικρό ρόλο σε αυτό» είπε.