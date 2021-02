Κοινωνία

Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους στην Αθήνα

Επιχείρηση μεταφοράς νεογέννητου με σοβαρό πρόβλημα υγείας στήθηκε από τη Θεσσαλονίκη.

Επείγουσα αεροδιακομιδή ενός μωρού μόλις 5 ημερών, με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, έγινε χθες από νοσοκομείο της βόρειας Ελλάδας σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του παιδιού», ύστερα από κλήση του Συντονιστικού Κέντρο του ΕΚΑΒ, «μεταβήκαμε στο νοσοκομείο με την Κινητή Μονάδα Νεογνών και Παιδιών του Οργανισμού, εξοπλισμένη με θερμοκοιτίδα, παραλάβαμε το μωράκι και με συνοδεία γιατρού, φτάσαμε στο αεροδρόμιο "Μακεδονία", όπου μας περίμενε αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, ειδικό για αεροδιακομιδές».

«Μια γέφυρα αγάπης και ανθρωπιάς στήθηκε με επιτυχία χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού, του ΕΚΑΒ και του Οργανισμού μας. Αυτή τη στιγμή το μωράκι βρίσκεται στα έμπειρα χέρια ομάδας καρδιοχειρουργών στην Αθήνα» καταλήγει η ανακοίνωση με ευχές για το παιδάκι και την οικογένειά του.