Συνελήφθη ο κλέφτης που είχε ρημάξει γραφεία και καταστήματα

Οι αστυνομικοί αναζητούν έναν συνεργό του. Πόσες περιπτώσεις κλοπών έξιχνιαστηκαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 27ης Ιανουαρίου στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, 43χρονος για κλοπές και για παράβαση της νομοθεσίας περί Όπλων. Στην κατοχή του βρέθηκαν δυο σουγιάδες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο ανωτέρω μαζί με συνεργό του που αναζητείται, προέβαινε σε κλοπές από γραφεία εταιρειών και καταστήματα, στα οποία εισέρχονταν σπάζοντας είτε την κλειδαριά είτε την τζαμαρία εισόδου και από τα οποία αφαιρούσαν ηλεκτρονικές συσκευές, χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν -3- περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».