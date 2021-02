Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για εμβόλια: η Κυβέρνηση παραμένει μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μετά το συμβούλιο της Ευρώπης και ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ συμφώνησε με την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλ. Τσίπρα να αρθεί το καθεστώς πατέντας στα εμβόλια», επισημαίνει σε δήλωση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νάσος Ηλιόπουλος.

Ο ίδιος σχολίασε ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα θυμήθηκε την αρθρογραφία του κ. Μητσοτάκη τον περασμένο Απρίλιο, ξέχασε όμως τις ειρωνείες του στη Βουλή απέναντι στην πρόταση του κ. Τσίπρα για το ζήτημα της πατέντας».

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη παραμένει μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης», τόνισε και κάλεσε την κυβέρνηση «έστω και τώρα, να αναλάβει πρωτοβουλίες για το θέμα της πατέντας και να σταματήσει να παρακολουθεί άβουλα τις πολυεθνικές να παίζουν παιχνίδια την ώρα που χάνονται ανθρώπινες ζωές».