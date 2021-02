Πολιτική

Γεννηματά: Εθνικό σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία

Πολιτική συνεννόηση για να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας, προτείνει η Φώφη Γεννηματά σε δήλωσή της.



Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ επισημαίνει πως «αν οι συνθήκες δείχνουν ότι έρχεται τρίτο κύμα της πανδημίας, τότε δεν αρκεί η πολιτική του εντυπωσιασμού με τα κυβερνητικά στελέχη να τρέχουν σαν «ράμπο» στην Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα».



Επίσης τονίζει πως απαιτούνται περισσότερα τεστ και διαφάνεια στα επιδημιολογικά στοιχεία, σωστή ινχηλάτηση που δεν αρκεί να την κάνει η Πολιτική Προστασία, πιστή χρήση των προληπτικών μέτρων, προετοιμασία και ενίσχυση του ΕΣΥ για να ανταποκριθεί και ιατρική κάλυψη ασθενών με covid στο σπίτι από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.