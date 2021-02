Πολιτισμός

“Άγριες Μέλισσες” και σε podcast από το SOUNDIS.GR

Οι δημιουργοί της σειράς και οι πρωταγωνιστές, σε εξομολογήσεις και περιγραφές από αστεία περιστατικά και δύσκολες στιγμές.

Σε μία νέα συνεργασία προχώρησε η 1η διαδικτυακή πλατφόρμα στην Ελλάδα που εξειδικεύεται σε ηχητικό περιεχόμενο με ποικιλία ραδιοφώνων και podcast. Το SOUNDIS.GR εντάσσει στην κατηγορία podcast νέα επεισόδια με θέμα τις αγαπημένες σε όλους «Άγριες Μέλισσες».

Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες» και φανατικός podcaster, Λευτέρης Χαρίτος, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να τη δημιουργία μίας σειράς επεισοδίων podcast αφιερωμένης «στα πάνω και στα κάτω» της ζωής των αγαπημένων μας πρωταγωνιστών. Εξομολογήσεις, αστείες στιγμές αλλά και δύσκολα περιστατικά… ξετυλίγονται μέσα από τις συζητήσεις του Λευτέρη Χαρίτου με τους σεναριογράφους Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρο Καλκόβαλη, τις αδερφές Σταμίρη, τους Σεβαστούς, τον «δάσκαλο» και πολλούς άλλους.

Με περισσότερα από 200 τηλεοπτικά επεισόδια και εκατομμύρια τηλεθεατές σε κάθε προβολή επεισοδίου στον ΑΝΤ1, οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται να κατακτήσουν και το φανατικό κοινό των podcast στην Ελλάδα μέσα από το SOUNDIS.GR

Απολαύστε τον Λευτέρη Χαρίτο σε έναν διαφορετικό ρόλο… σε μια εξιστόρηση προσωπικών εμπειριών και συναισθημάτων που χτίστηκαν μέσα… και έξω από το «Διαφάνι», στα χρόνια που μετράει η συνεργασία του με τους συντελεστές. Οι συγκλονιστικές ερμηνείες των ηθοποιών αλλά και η κινηματογραφική αισθητική μεταφέρονται και στο επίσημο podcast της αγαπημένης σειράς με τίτλο «Άγριες Μέλισσες».

Στο πρώτο επεισόδιο ο Λευτέρης Χαρίτος συνομιλεί με τους δημιουργούς της σειράς, τους πρώτους που φαντάστηκαν αυτόν τον «κόσμο του Διαφανίου», την Μελίνα Τσαμπάνη και τον Πέτρο Καλκόβαλη. Μπαίνοντας στα «άδυτα της σκέψης» τους, συζητούν για το πως ξεκίνησε η ιδέα… ποιες σειρές από το εξωτερικό τους έχουν επηρεάσει… πως δημιουργήθηκαν οι χαρακτήρες, πως θα εξελιχθούν και αν θα προχωρήσουν στην παραγωγή της 3ης τηλεοπτικής σαιζόν.

«Λ.Χ.:Η ιδέα «Μέλισσες» πως γεννήθηκε… και λεγόντουσαν «Άγριες Μέλισσες» από την αρχή;

Π.Κ.: Ουσιαστικά οι «Μέλισσες» προοριζόντουσαν να γίνουν μια εβδομαδιαία σειρά τύπου γουέστερν…»

