Η Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει την Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Φόρο τιμής σε ισχυρές γυναίκες του κόσμου, απέτισε η ελληνικής καταγωγής διάσημη πρωταγωνίστρια. Μεταξύ αυτών και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Την αλληλεγγύη της σε γυναίκες που κατέχουν σημαντικές θέσεις και αξιώματα σε όλο τον κόσμο, εξέφρασε μέσω Instagram η διάσημη ηθοποιός, με καταγωγή και από την Ελλάδα,Τζένιφερ Άνιστον.



Στον λογαριασμό της στο Instagram, τον οποίο ακολουθούν περισσότεροι από 36 εκατομμύρια χρήστες, παρουσίασε μια λίστα με γυναίκες που «φέρνουν αλλαγή» στον κόσμο, όπως έγραψε, συμπεριλαμβάνοντας μέσα σε αυτή και την Ελληνίδα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, (την οποία εκ παραδρομής την εμφανίζει ως Πρωθυπουργό της Ελλάδας).





Στη λίστα την διάσημης πρωταγωνίστριας, περιλαμβάνονται, επίσης, η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Γιασίντα Άρντεν, η νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, η Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλες.

«Ενώ ο κόσμος αποσπάται από τον θόρυβο εκείνων που αντιστέκονται στην αλλαγή… Η αλλαγή συμβαίνει ούτως ή άλλως» σημείωσε η Τζένιφερ Άνιστον κάτω από την φωτογραφία της Γερμανίδας καγκελαρίου, Άνγκελα Μέρκελ. «Ενδυνάμωση των γυναικών και αλλαγή του κόσμου» σημείωσε κάτω από την φωτογραφία της μια άλλη φωτογραφία.