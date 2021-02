Πολιτική

Αντιεξουσιαστές έκαναν έφοδο στα γραφεία της ΝΔ στην Πάτρα (εικόνες)

Παρέμβαση υπέρ του Κουφοντίνα έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Χρυσοχοΐδη.

“Θερμή υποδοχή” πραγματοποίησαν αντιεξουσιαστές στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος μετέβη εκτάκτως στην Πάτρα για ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην περιοχή.

Ομάδα νεαρών προσέγγισε τα γραφεία της Περιφέρειας, όπου ήρθε αντιμέτωπη με τις δυνάμεις της Αστυνομίας. Πέταξε τρικάκια με μηνύματα αλληλεγγύης στον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας, ενώ για μερικά λεπτά επικράτησε μεγάλη ένταση.

Νωρίτερα, μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου εισέβαλαν στα γραφεία της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ στην Αχαΐα, στην συμβολή της Παντανάσσης με την Κορίνθου.

Ανήρτησαν μάλιστα πανό για τον Κουφοντίνα στο μπαλκόνι των γραφείων της ΝΟΔΕ.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν σε εννέα προσαγωγές.

«Ούτε η Δημοκρατία εκβιάζεται, ούτε η Νέα Δημοκρατία εκφοβίζεται» τονίζει η ΝΔ για τις επιθέσεις στα γραφεία της στην Πάτρα. «Σε συνέχεια των επιθέσεων σε γραφεία βουλευτών μας τις προηγούμενες ημέρες, σειρά είχαν σήμερα τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα. Οι τραμπούκοι, υπερασπιστές κατά συρροή δολοφόνων και τρομοκρατών, έκαναν κατάληψη και προκάλεσαν φθορές στα γραφεία του κόμματος στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Η Αστυνομία έκανε την δουλειά της με αποτέλεσμα την προσαγωγή τους», αναφέρει η ΝΔ σε ανακοίνωσή της. Επισημαίνει ότι η στοχοποίηση των γραφείων της ΝΔ οφείλεται στο ότι ο νόμος τηρείται, η τάξη επιβάλλεται παντού, και τα πανεπιστήμια τα οποία λυμαίνονταν, γίνονται επιτέλους χώροι ασφαλείς και ελεύθεροι.

«Αλλά ας το συνηθίσουν. Ας καταλάβουν, τόσο οι ίδιοι, όσο κι εκείνοι που τους κλείνουν το μάτι νομιμοποιώντας τέτοιες πρακτικές, πως ούτε η Δημοκρατία εκβιάζεται, ούτε η Νέα Δημοκρατία εκφοβίζεται. Κανείς μας δεν πτοείται!» καταλήγει η ΝΔ.