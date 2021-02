Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλια – Κομισιόν: αισιοδοξία για τις παραδόσεις στην ΕΕ

Πότε αναμένεται να ομαλοποιηθούν οι παραδόσεις. Ποιες οι εξελίξεις με τα εμβόλια από Ρωσία και Κίνα.

O εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα υγείας, Στέφαν ντε Κερσμάκερ ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Σεπτεμβρίου η ΕΕ έχει να λαμβάνει πάνω από 500 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου από δύο εταιρείες, τις Pfizer/Biontech και την Moderna.

Σε αυτές θα πρέπει να προστεθούν άλλα 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Johnson&Johnson, εφόσον λάβει την έγκρισή του από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, σημείωσε ο Κερσμάκερ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό των δόσεων ως το τέλος Σεπτεμβρίου σε 600 εκατομμύρια δόσεις από τρεις εταιρείες μόνο.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής εξήγησε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των δόσεων που πρέπει να παραδώσει η κάθε εταιρεία ανά τρίμηνο, διότι είναι ένα θέμα που διέπεται από όρους εμπιστευτικότητας, με βάση τα συμβόλαια.

Ειδικότερα για την Pfizer/Biontech, ο Κερσμάκερ ανέφερε ότι η εταιρεία θα ομαλοποιήσει πλήρως τις παραδόσεις του εμβολίου της στην ΕΕ, από τις 15 Φεβρουαρίου και μετά, χάρη στις νέες μονάδες παραγωγής που θα τεθούν σε λειτουργία. Υπενθύμισε, μάλιστα την ανακοίνωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι οι Pfizer/Biontech θα αυξήσουν κατά 75 εκατομμύρια δόσεις, τη συνολική ποσότητα που θα παραδώσουν το β’ τρίμηνο του 2021, ενώ δεσμεύονται να παραδώσουν και τις 600 εκατ. δόσεις που έχει ζητήσει η ΕΕ, ως το τέλος του 2021.

Αναφορικά με τη δέσμευση της AstraZeneca ότι θα παραδώσει επιπλέον 9 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της εντός του πρώτου τριμήνου του 2021, δηλαδή συνολικά 40 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο (που θα αρχίσουν να παραδίδονται τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου), ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ερίκ Μαμέρ είπε ότι «η Επιτροπή χαιρετίζει τη βελτίωση αυτή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι η συνολική ποσότητα που αναμένουμε να λάβουμε ως το τέλος του πρώτου τριμήνου». Πρόσθεσε, ότι η Επιτροπή συνεχίζει τις πιέσεις, για να αυξήσει η εταιρεία περαιτέρω τις παραδόσεις το πρώτο τρίμηνο.

Σε ότι αφορά την ενίσχυση της παραγωγικής δυνατότητας των εμβολίων, ο Ερίκ Μαμέρ είπε ότι η Κομισιόν ενθαρρύνει τις φαρμακευτικές εταιρείες να συνεργαστούν όσο το δυνατό περισσότερο, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εμβολιασμού στην Ευρώπη.

Τέλος, ερωτηθείς αν η ΕΕ σκοπεύει να στραφεί και προς το κινέζικο ή το ρωσικό εμβόλιο, ο Στέφαν ντε Κερσμάκερ απάντησε ότι βασικό κριτήριο είναι να υπάρχει μονάδα παραγωγής στην ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατό συντομότερη παράδοση των εμβολίων. Ειδικότερα για το ρωσικό εμβόλιο, απάντησε ότι η εταιρεία που το παρασκευάζει βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), χωρίς ωστόσο να έχει υποβάλει αίτημα στον ΕΜΑ για την έγκρισή του.