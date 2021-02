Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Βόμβα” του Politico για τα εμβόλια στην Ελλάδα

Οι ζοφερές εκτιμήσεις για την πρόοδο της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού και η σύγκριση με άλλες χώρες, μετά και την κόντρα ΕΕ – AstraZeneca.





Δυσοίωνες, σε σχέση με τις αρχικές αισιόδοξες εκτιμήσεις είναι οι προβλέψεις για την πορεία του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού στις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξελίξεις με την πρόβλεψη μειωμένων δόσεων κατά 75% από την AstraZeneca, αλλάζουν τα πλάνα του αρχικού προγραμματισμό της Ε.Ε. και φυσικά και τη χώρας μας, που δεν φαίνεται να πιάνει σε καμία περίπτωση τον στόχο του 70% τον Σεπτέμβριο, αν συνεχιστεί βέβαια η διαμάχη με την AstraZeneca.





Σύμφωνα με τα στοιχεία του Politico, κανένα κράτος-μέλος της Ε.Ε. δεν θα πετύχει τον κοινό στόχο για τους εμβολιασμούς, εάν δεν βρεθεί λύση με την AstraZeneca. Οι σημερινοί ρυθμοί οδηγούν μαθηματικά κάποιες χώρες της Ένωσης να ξεπερνούν μετά βίας το 30% της κάλυψης εμβολιασμού του ενήλικου πληθυσμού έως το τέλος του καλοκαιριού. Ορισμένες θα είναι ακόμα και κάτω από το 20%.









Στα γραφήματα παρουσιάζονται με έντονη κόκκινη γραμμή ο στόχος της Ε.Ε. για εμβολιασμό του 70% του πληθυσμού ως το τέλος Σεπτεμβρίου και το εκτιμώμενο ποσοστό με βάση τους σημερινούς ρυθμούς, η Ευρώπη απέχει δραματικά από το στόχο που έχει θέσει, κάτι που συνδέεται με τις καθυστερήσεις στην παραγωγή και διάθεση εμβολίων.













Μόλις το 23% των Ελλήνων θα έχει εμβολιαστεί μέχρι τον Σεπτέμβριο





Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η πρόβλεψη που παρουσιάζει το Politico για τους εμβολιασμούς και στη χώρα μας, αν διατηρηθεί η κόντρα με την ΑstraZeneca και μειωθούν οι δόσεις της προς την Ευρώπη κατά 75%.

H Ελλάδα υπολογίζεται λοιπόν ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει επιτύχει εμβολιαστική κάλυψη του 23% του πληθυσμού της. Το συγκεκριμένο ποσοστό απέχει πολύ από το στόχο για το 70% που είχε τεθεί ως στόχος για το τέλος του καλοκαιριού από την Ε.Ε., ενώ σίγουρα προβληματίζει αναφορικά με την επανεκκίνηση του τουρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας.









απάντησε ότι αυτό εξαρτάται από τα εμβόλια που θα έχουμε στα χέρια μας. Σύμφωνα λοιπόν με το Politico, αυτό θα συμβεί τον Μάρτιο του 2023, και είμαστε στην 7η θέση της λίστας της Ευρώπης, με τη Μεγάλη Βρετανία να είναι στο Νο1, με τον εκτιμώμενο μήνα εμβολιασμού του 70% του πληθυσμού της τον Αύγουστο του 2021. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, είπε σήμερα ότι έχουν γίνει μέχρι σήμερα, 270.000 εμβολιασμοί, ενώ τόνισε ότι η χώρα μας έχει διασφαλίσει την β' δόση. Όσο για το πότε θα έχει εμβολιαστεί το 70% των πολιτών της χώρας μας,. Σύμφωνα λοιπόν με το Politico, αυτό θα συμβεί τον Μάρτιο του 2023, και είμαστε στην 7η θέση της λίστας της Ευρώπης, με τη Μεγάλη Βρετανία να είναι στο Νο1, με τον εκτιμώμενο μήνα εμβολιασμού του 70% του πληθυσμού της τον Αύγουστο του 2021.