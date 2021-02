Life

Κατερίνα Μονογυιού: Πρωταγωνίστρια σε βίντεο κλιπ και μούσα του συνθέτη

Ποιος έγραψε τραγούδι για την βουλευτή Κυκλάδων της ΝΔ. Το σχόλιο της κ. Μονογυιού.

Έμπνευση για τον Ματθαίο Γιαννούλη, ο οποίος έγραψε τους στίχους και τη μουσική του νησιώτικου τραγουδιού "Όμορφη μου Κατερίνα", αποτέλεσε η βουλευτης της ΝΔ, Κατερίνα Μονογυιού.

Το τραγούδι ερμηνεύουν οι Ματθαίος Γιαννούλης, Λευτέρης Πανταζής, Μιχάλης Λαγούρης και Πολυχρόνης Κορρές. Το βίντεο κλιπ μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα social media.

Το τραγούδι σχολίασε και η βουλευτής. Διευκρινίζει ότι τα πλάνα που χρησιμοποιήθηκαν είναι από το προεκλογικό της spot ως υποψήφια Βουλευτής Κυκλάδων τον Ιούνιο του 2019. Παράλληλα προσθέτει ότι τα έσοδα από το τραγούδι θα διατεθούν στο Πτωχοκομείο Θήρας.

«Ευχαριστώ από καρδιάς τον Λευτέρη Πανταζή, Ματθαίο Γιαννούλη, Μιχάλη Λιαγούρη και Πολυχρόνη Κορρέ γι’αυτό το υπέροχο τραγούδι που το εμπνεύστηκαν και ερμήνευσαν αυθόρμητα. Τα πλάνα του videoclip τραβήχτηκαν για το προεκλογικό spot μου τον Ιούνιο του 2019 από τον Μάριο Τσίπο. Το αφιερώνω σε όλες τις Κατερίνες των Κυκλάδων. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα έσοδα θα διατεθούν στο Πτωχοκομείο Θήρας», αναφέρει χαρακτηριστικά, η Κατερίνα Μονογυιού.