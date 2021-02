Κοινωνία

Lockdown: ανυπακοή από πολλούς καταστηματάρχες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συλλήψεις, "βαριά" πρόστιμα και "λουκέτα" για παραβίαση των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν για το διάστημα 29-31.01.2021 συνολικά 225.364 ελέγχους και κατέγραψαν 4.645 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.488.200€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε εννέα (9) επιχειρήσεις .



Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (195.353).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη νόμιμη μετακίνηση

Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε είκοσι εννέα (29) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο, διότι σέρβιρε καθήμενους πελάτες, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο, διότι σέρβιρε καθήμενους πελάτες, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 12.000€ στους ιδιοκτήτες δύο (2) καταστημάτων υγειονομικού καταστήματος, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) καθηγητή ξένων γλωσσών για παραβίαση της αναστολής λειτουργίας και παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε έναν (1) διοργανωτή κοινωνικής εκδήλωσης σε ιδιωτική επιχείρηση, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο (2) ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση της αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα για παραβίαση του κατ’ οίκον περιορισμού, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για παραβίαση του κατ’ οίκον περιορισμού, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) ζαχαροπλαστείο για παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) παντοπωλείο για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 9.000€ σε τρείς (3) διοργανωτές κοινωνικής συνάθροισης σε οικία, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση αναστολής του κλάδου, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος για διοργάνωση κοινωνικής συνάθροισης στην αυλή του καταστήματος, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) διοργανωτή κοινωνικής συνάθροισης στην οικία του, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.500€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή δραστηριότητας σε παραγωγό λαϊκής αγοράς, για μη τήρηση απόστασης μεταξύ των πάγκων, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) σούπερ μάρκετ για παραβίαση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία απαγορευόταν η λειτουργία του λόγω ημέρας (Κυριακή), στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) σούπερ μάρκετ για παραβίαση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία απαγορευόταν η λειτουργία του λόγω ημέρας (Κυριακή), στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) διοργανωτή κοινωνικής συνάθροισης στην οικία του, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος ενδυμάτων και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα για παραβίαση που αφορούσε τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) διοργανωτή κοινωνικής συνάθροισης σε υπόγειο χώρο του, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο για παραβίαση που αφορούσε τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, στην Περιφέρεια Αττικής.

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 17.250€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρία (3) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ σε επτά (7) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, στο Δήμο Βόλου.

Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.200€ σε δεκατέσσερα (14) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.(Αγ, Δημήτριος- Μαρούσι – Κηφισιά).



Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα δύο (4.742) κλήσεις , που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων διαμορφώνεται βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και των αποφάσεων που λαμβάνονται σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών όρων ειδικής λειτουργίας. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.