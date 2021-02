Life

SOUNDIS.GR: 18 ραδιόφωνα έχουν ήδη ενταχθεί στην πλατφόρμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πλατφόρμα βρίσκεται “στον αέρα” εδώ και μία εβδομάδα και μετράει πάνω από 150.000 προβολές!

Μέσα από 18 διαφορετικά ραδιόφωνα με εξειδικευμένο ρεπερτόριο, το SOUNDIS απευθύνετε σε ακροατές που επιλέγουν την καλύτερη ακουστική εμπειρία γύρω από pop, chill, rock, urban, rap, trap και πολλά ακόμα είδη και στοχεύει στην μέγιστη κάλυψη των ακρατών ραδιοφώνου στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.

Μέσα στη νέα πλατφόρμα, εντάχθηκαν και οι κορυφαίο σταθμοί στο είδος τους, «ΡΥΘΜΟΣ 94.9» και «easy 97,2». Στις ιστοσελίδες τους μπορούν οι ακροατές να μαθαίνουν τα νέα της ελληνικής και ξένης δισκογραφίας καθώς και να ακούν τους αγαπημένους τους παραγωγούς. Επιπρόσθετα, οι χρήστες μπορούν μέσα από την υπηρεσία ON DEMAND RADIO να ακούσουν επιλεγμένες αγαπημένες εκπομπές όσες φορές θέλουν μετά το τέλος τους. Η πρωινή εκπομπή του ΡΥΘΜΟΥ 94,9 «MAPPES SHOW», με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, την Ιωάννα Λαϊου και τον Σταμάτη Din Dan Done, το «ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΖΑΡΙΦΗ» με την Κατερίνα Ζαρίφη αλλά και η πρωινή εκπομπή του easy 97,2 «EASY ΒREAKFAST» με την Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη είναι στη διάθεση των ακροατών μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Αναλυτικά οι σταθμοί που έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα SOUNDIS είναι:

ΡΥΘΜΟΣ 94,9: ο Νο1 σταθμός που παίζει αποκλειστικά όλες τις ελληνικές επιτυχίες εδώ και 20 χρόνια από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, MEΛISSES και άλλοι. EASY 97,2: ο σταθμός που σε χαλαρώνει, παίζει πάντα τα καλύτερα ξένα τραγούδια και επιτυχίες από τους U2, Ed Sheeran, Madonna, Pink,Celine Dion, Harry Styles κ.α. ΑΝΤ1 RADIO : ο αγαπημένος σταθμός της Κύπρου παίζει τα καλύτερα τραγούδια. ATHENS BEAT : οι μεγαλύτερες international επιτυχίες του σήμερα από καλλιτέχνες όπως o The Weeknd , η Miley Cyrus , η Ava Max και η Dua Lipa . URBAN : επιτυχίες hip hop, RnB και rap από τις αρχές της δεκαετίας του '90 έως σήμερα από καλλιτέχνες όπως o Dr.Dre και o The Weeknd . ΗΑΜΜΕR: pure heavy metal σταθμός με Black Sabbath , Iron Maiden , Distused , Slayer , Megadeth , Anthrax και πολλούς ακόμα συγκροτήματα! ΤΟΜΜΥ: ο “ καθαρόαιμος” international rap σταθμός με ρεπερτόριο από τους ταλαντούχους ράππερ Juice WRLD , Travis Scott , J. Cole και άλλους. ΡΥΘΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ : όλες οι ελληνικές επιτυχίες από τα 90’s παίζουν μόνο εδώ! Αλέξια, Μπίγαλης, Δάντης, Ρακιντζής και πολλοί ακόμα! ΡΥΘΜΟΣ ΝΥΧΤΑ : αποκλειστικά αγαπημένοι καλλιτέχνες και μοναδικές διασκευές από την εκπομπή ΝΥΧΤΑ στον ΡΥΘΜΟ με την Ράνια Κωστάκη . ΡΥΘΜΟΣ DALIKA: Τα πιο ωραία λαϊκά… για παιδιά που τριγυρίζουν τα βράδια… με Κατερίνα Στανίση , Παντελή Παντελίδη , Χρήστο Κυριαζή , Δημήτρη Μητροπάνο κ.α. ΡΥΘΜΟΣ BALLADS: Οι ομορφότερες ελληνικές μπαλάντες με τους μοναδικούς Σάκη Ρουβά , Έλενα Παπαρίζου , Γιάννη Πλούταρχο κ.α. ΡΥΘΜΟΣ DIRRTY: Ελληνικό trap, rap και hip hop στον πιο… «βρώμικο» σταθμό της πόλης! EASY 80’s : Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της πιο dance δεκαετίας. The Police , Phil Collins , Maggie Reilly , Roxette , George Michael και πολλοί ακόμα σε ένα ραδιόφωνο! EASY 90’s : Οι «εραστές» της δεκαετίας του '90 βρήκαν το δικό τους ραδιόφωνο με επιτυχίες από τους Backstreet Boys , την Toni Braxton , τις Spice Girls κ.α. EASY CHILL : Για να χαλαρώνεις με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το 2000 έως σήμερα παρέα με την Adele , τον Ed Sheeran , τον Enrique Iglesias και πολλούς άλλους. EASY LOVE: Tα καλύτερα love songs όλων των εποχών όπως το Miss You Like Crazy της Natalie Cole και το Magic των Coldplay . EASY CLASSIC : Υπέροχα διαχρονικά κλασσικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όπως ο Frank Sinatra , η Shirley Bassey , η Nina Simone και ο Julio Iglesias . EASY CHRISTMAS : Για τους λάτρεις των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών… ζωντανά, όλο το χρόνο οι μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες!





SOUNDIS, radio, music, podcast and more

Μπες στο SOUNDIS.GR ή κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή.