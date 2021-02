Κόσμος

Κορονοϊός – Βέλγιο: Ένταση και συλλήψεις σε διαδήλωση κατά των μέτρων (εικόνες)

Η κόπωση από τα περιοριστικά μέτρα αρχίζει να γίνεται αισθητή στη βελγική κοινωνία.

Της Μαρίας Αρώνη

Σε 488 συλλήψεις διαδηλωτών κατά των περιοριστικών μέτρων του COVID-19, προχώρησε χθες η αστυνομία των Βρυξελλών.

Όπως αναφέρει η γαλλόφωνη εφημερίδα «Le Soir», οι αρμόδιες αρχές δεν είχαν δώσει καμία σχετική άδεια για τη διαδήλωση. Οι περισσότερες συλλήψεις έλαβαν χώρα στα πέριξ του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης και αφορούσαν άτομα που είχαν στην κατοχή τους επικίνδυνα αντικείμενα. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι περίπου 15 ώρες από τη σύλληψή τους. Στη διαδήλωση συμμετείχαν περίπου 150 άτομα, αλλά σε αυτούς προστέθηκαν οπαδοί πέντε ποδοσφαιρικών ομάδων, τόσο της Βαλλονίας όσο και της Φλάνδρας.

Αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και κοντά στο γνωστό στάδιο Χέιζελ, καθώς για τα δύο αυτά σημεία είχαν απευθυνθεί εκκλήσεις για διαδήλωση σε Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης.

Η εφημερίδα «Le Soir», εκτιμά ότι οι χθεσινές διαδηλώσεις εκφράζουν την κόπωση που αρχίζει να γίνεται αισθητή στη βελγική κοινωνία. Η πλειοψηφία συνεχίζει να στηρίζει τα μέτρα, αλλά σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου της Γάνδης, τα κίνητρα για τήρηση των μέτρων αρχίζουν να φθίνουν.

Η χώρα είναι παρ’ όλα αυτά σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο, τονίζει η «Le Soir», λόγω της παρουσίας των μεταλλάξεων του ιού, οι οποίες είναι πιο μεταδοτικές από τη βασική μορφή. Σε αυτή τη φάση δεν κρίνεται σκόπιμη η λήψη νέων μέτρων. Ερωτηθείς ο ομοσπονδιακός εκπρόσωπος για τον κορονοϊό, Ιβ βαν Λέτεμ, σχετικά με τα νέα αυτά στελέχη του ιού, παραδέχθηκε ότι “υπάρχει αυξημένος φόβος”. Τα δύο μεταλλαγμένα στελέχη είναι μεν πιο μεταδοτικά, αλλά τα εμβόλια που έχουμε παραμένουν αποτελεσματικά, καθησύχασε. Το κεντρικό σκεπτικό είναι να κερδηθεί χρόνος, ώστε να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί. Από πλευράς του, ο Ολιβιέ Λουμινέτ, Καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Leuven, επιμένει ότι απαιτείται “επένδυση στην ψυχολογική στήριξη του κόσμου και στην κοινωνική κινητοποίηση με την εμπλοκή του τομέα του πολιτισμού και της κοινωνίας των πολιτών”.