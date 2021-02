Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Πόσα νέα κρούσματα και σε ποιες περιοχές της χώρας, εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο . Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Διψήφιος για ακόμη μία φορά ήταν ο ημερήσιος απολογισμός θανάτων ασθενών με κορονοϊό, που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, μαζί με τον αριθμό των διασωληνωμένων, που παραμένει υψηλός.

Την Δευτέρα, ο ΕΟΔΥ ανακοινωσε 543 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 543 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 14 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 265 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη άλλα 39 κρούσματα.

Προβληματισμό προκαλούν τα 43 νέα κρούσματα στην Αχαΐα, που έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των Αρχών, όπως ειπώθηκε και κατά την έκτακτη επίσκεψη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στην Πάτρα.

Ανηυσχία επικρατεί και για την κατάσταση στην Εύβοια, όπου βεβαιώθηκαν ακόμη 29 κρούσματα. Διψήφιος αριθμός νέων μολύνσεων καταγράφηκε την Δευτέρα και στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας.

Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: