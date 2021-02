Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Έφυγε ο Εμμανουηλίδης, φεύγει και ο Μακέντα

Στην Ολλανδία ταξίδεψε ο Έλληνας επιθετικός. Στην Ισπανία αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ιταλός φορ.

Στην Ολλανδία ταξίδεψε το μεσημέρι ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Φορτούνα Σιτάρντ με εξάμηνο δανεισμό και οψιόν αγοράς του το προσεχές καλοκαίρι από την ολλανδική ομάδα.

Το πρωί, ο Παναθηναϊκός και η Φορτούνα ολοκλήρωσαν όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες κι αντήλλαξαν τα σχετικά συμβόλαια, στα οποία αναφέρεται πως, εφόσον ο ολλανδικός σύλλογος θελήσει να αποκτήσει τον Εμμανουηλίδη με μόνιμη μεταγραφή, θα καταβάλλει περίπου μισό εκατ. ευρώ το καλοκαίρι, ενώ παράλληλα οι “πράσινοι” θα διατηρήσουν ποσοστό μεταπώλησης 20%.

Ο νεαρός επιθετικός (που θα έχει συμπαίκτη του τον Έλληνα δεξιό μπακ, Λάζαρο Ρότα) αναμένεται να περάσει μέχρι το βράδυ από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει ακολούθως το νέο συμβόλαιό του με τη Φορτούνα.

Δηλώσεις για την επικείμενη μεταγραφή του Εμμανουηλίδη έκανε ο προπονητής της ολλανδικής ομάδας, Σιoρς Ούλτε, ο οποίος τόνισε: «Είναι ένας ταλαντούχος νέος, ο οποίος μπορεί να σταθεί σε πολλές θέσεις στο γήπεδο. Πρόκειται κυρίως για μια μακροπρόθεσμη επένδυση, η οποία ίσως μας εκπλήξει θετικά βραχυπρόθεσμα».

Στην τελική ευθεία η παραχώρηση του Μακέντα

Λίγες ώρες πριν κλείσει το χειμερινό μεταγραφικό “παράθυρο”, έχει μπει στην τελική ευθεία το θέμα της παραχώρησης του Φεντερίκο Μακέντα στην Εσπανιόλ.

Η ισπανική ομάδα συμφώνησε προφορικά το πρωί της Δευτέρας με τον Παναθηναϊκό στους όρους του δανεισμού του παίκτη, με οψιόν αγοράς. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει 200.000 ευρώ ως “ενοίκιο” για τους επόμενους έξι μήνες, ενώ, σε περίπτωση ανόδου της Εσπανιόλ στα “μεγάλα σαλόνια”, θα τον αγοράσει υποχρεωτικά με ένα ποσό που θα φτάνει κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Αυτήν τη στιγμή στον Παναθηναϊκό βρίσκονται σε αναμονή της επίσημης πρότασης μέσω e-mail και δίνεται “μάχη” με τον χρόνο για να προλάβουν τις προθεσμίες.

Αν ρυθμιστούν όλες οι λεπτομέρειες και υπογράψει απόψε το συμβόλαιό του, ο Ιταλός θα φύγει την Τρίτη για τη Βαρκελώνη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.