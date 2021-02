Κοινωνία

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος: σταμάτησαν, λόγω καιρού, οι έρευνες

Η γιγαντιαία επιχείρηση θα συνεχιστεί την Τρίτη, με το πρώτο φως της ημέρας.

Σταμάτησαν, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Ανατολικό Ζαγόρι, οι έρευνες για τον εντοπισμό του εκπαιδευτικού αεροπλάνου το στίγμα του οποίου χάθηκε χθες στις 12:28 μ.μ.

Η γιγαντιαία επιχείρηση που στήθηκε από το μεσημέρι της Κυριακής μέχρι στιγμής, δεν έχει αποτέλεσμα. Στις έρευνες συμμετέχουν και Ιρακινοί σπουδαστές στην ιδιωτική Σχολή εκπαίδευσης πιλότων της Κοζάνης. Με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας χωρίστηκαν σε ομάδες και συμμετείχαν στις έρευνες στους πρόποδες του Μιτσικελίου, καθώς και σε ακτίνα 15 χιλιόμετρων γύρω από το τελευταίο στίγμα του εκπαιδευτικού.

Νωρίς το πρωί ερπυστριοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής και μηχανήματα αποχιονισμού της Πολιτικής ανέβηκαν στις χιονισμένες κορυφογραμμές χωρίς να εντοπίσουν οτιδήποτε σχετικό με το αεροπλάνο.

Το μεσημέρι τον χώρο των ερευνών επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης Δ.Μακεδονίας, Γ. Κασαπίδης για να ενημερωθεί αλλά και για να συνδράμει με δυνάμεις εάν κριθεί αναγκαίο.

Σημαντική είναι και η βοήθεια που προσφέρουν εθελοντικά, οι κάτοικοι των χωριών του Ζαγορίου, αλλά και μέλη της Λέσχης 4 times 4 που μπαίνουν στις πλέον δύσβατες περιοχές. Η επιχείρηση θα συνεχιστεί αύριο, Τρίτη, με το πρώτο φως της ημέρας.