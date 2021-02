Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Προβληματίζουν οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί (βίντεο)

«Δυσάρεστη έκπληξη» χαρακτήρισε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού τα κρούσματα κορονοϊού σε νοσοκομείο της Πάτρας. Τι είπε για τις μεταλλάξεις του ιού.

“Καμπανάκι” για τον εμβολιασμό υγειονομικών έκρουσε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, με αφορμή τα κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης του ιού που εντοπίστηκαν στο Νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας” της Πάτρας, υπογραμμίζοντας για ακόμη μια φορά πως τα εμβόλια προσφέρουν ισχυρή και ευρεία προστασία.

«Ήταν αμέλεια; Δυσπιστία; Κόπωση;», αναρωτήθηκε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, κάνοντας λόγο για «δυσάρεστη έκπληξη και ας ελπίσουμε και εξαίρεση».

Η κ. Θεοδωρίδου εντόπισε τα πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό και σημείωσε πως το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση για το πόσο σημαντικός είναι ο εμβολιασμός των υγειονομικών, τόσο για την προστασία των ίδιων όσο και για εκείνη των ασθενών.

Χαρακτήρισε ομαλή την εξέλιξη της εμβολιαστικής κάλυψης στη χώρα μας, ενώ τόνισε πως δεν χρειάζεται πανικός από τις μεταλλάξεις του ιού.

Ερωτηθείσα για το αν θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών, δεδομένου του ανοίγματος των σχολείων, η κ. Θεοδωρίδου είπε πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν στο ότι διατρέχουν πιο αυξημένο κίνδυνο σε σύγκριση με τις ομάδες στις οποίες έχει δοθεί προτεραιότητα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών ξεκίνησε την ενημέρωση με την επισήμανση ότι στην επέτειο του ενός έτους από όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε τον κορονοϊό ως απειλή για την παγκόσμια υγεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην έγκριση και τρίτου εμβολίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κάνοντας λόγω για άλμα της επιστήμης.

Παράλληλα, ο ιός προσαρμόστηκε «για να επιβιώσει» σημείωσε, αναφερόμενη στις μεταλλάξεις του κορονοϊού.

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου ο «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε το εμβόλιο βρετανοσουηδικής παραγωγής της AstraZeneca ως ανοσογόνο, ασφαλές για εφαρμογή του στις ηλικίες από 18 ετών και άνω. Μετά την έγκριση αυτού του εμβολίου ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία μέσω του Προέδρου Μακρόν -όχι επιστημονικής επιτροπής- και η Ιταλία διατύπωσαν σοβαρούς προβληματισμούς και επιφυλάξεις για τη χρησιμοποίηση του εμβολίου αυτού σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Το αγκάθι αυτής της ιστορίας είναι ο μικρός αριθμός που έχει συμπεριληφθεί στη μελέτη ατόμων μεγάλης ηλικίας, γεγονός που κάνει αναξιόπιστα τα αποτελέσματα που δίνονται από τόσο μικρό δείγμα» σημείωσε η κ. Θεοδώρου, τονίζοντας ωστόσο ότι «το μικρό δείγμα αυτό των μετεχόντων υπάρχει η προοπτική μέσα σε βραχύ χρονικό διάστημα να γίνει μεγάλο, της τάξεως των 7.500 ατόμων από τα αποτελέσματα της μελέτης της εταιρείας στην Αμερική. Επίσης θα υπάρξουν και πρόδρομα αποτελέσματα, πληροφορίες για το εμβόλιο από την εφαρμογή του στην Αγγλία».

Αντιδράσεις των εργαζομένων στο Νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”

Σχολιάζοντας όσα είπε η κ. Θεοδωρίδου, ο Πρόεδρος των εργαζομένων στο Νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας” στην Πάτρα, δήλωσε στο newsit.gr: «Πολλοί από όσους νόσησαν με τη βρετανική μετάλλαξη είχαν προλάβει να κάνουν την πρώτη δόση και μάλιστα μια γιατρός την είχε κάνει και από τους πρώτους. Είναι γνωστά πια τα δεδομένα της μικρής ακόμα ανοσίας μετά την Α’ δόση και έχουμε αρκετά τέτοια παραδείγματα και στην Ελλάδα ήδη, ανθρώπων δηλαδή που κόλλησαν από την Α’ στη Β’ δόση».

«Δεν υπάρχει καμία αμέλεια εκ μέρους των εργαζομένων, είναι ντροπή να το λένε αυτό, όταν στην Α’ Παθολογική οι γιατροί ένιωθαν διαρκώς απροστάτευτοι. Είναι γνωστό στην τοπική κοινωνία τι συμβαίνει μέσα στο Νοσοκομείο. Κάποιοι γιατροί λοιπόν κόλλησαν μετά την πρώτη δόση και κάποιοι δεν πρόλαβαν να την κάνουν. Δεν αποφασίζει το Νοσοκομείο και οι εργαζόμενοι πότε έρχεται η σειρά τους να εμβολιαστούν», τόνισε.