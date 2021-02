Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους: τα εμβόλια καλύπτουν τις μεταλλάξεις του κορονοϊού

Πότε θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων, σύμφωνα με τον ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Τα εμβόλια καλύπτουν τις μεταλλάξεις του κορονοϊού, τόνισε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ανακοίνωσε ότι σήμερα παραδόθηκαν 90.000 εμβόλια απο την Pfizer ενώ συνολικά αναμένονται 1.415.000 έως το τέλος Μαρτίου καθώς και 240.000 εμβόλια απο την Moderna. H AstraZeneca αύξησε τον αριθμό και θα παραδώσει 540.000 εμβόλια. Παράλληλα, μέσα στο 2ο τρίμηνο του 2021, αναμένονται και 1,3 εκατομμύρια εμβόλια απο την Johnson&Johnson.

O κ. Θεμιστοκλέους, διευκρίνισε ότι βάσει του σχεδιασμου, οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού θα έχουν εμβολιαστεί έως το τέλος Μαρτίου. Στόχος είναι μέχρι το καλοκαίρι να εχει εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Έως τώρα έχουμε πετύχει μέχρι 2,75% κάλυψη από το εμβόλιο και η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση στην ΕΕ. Τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκαν περίπου 271.000 εμβολιασμοί.

Τέλος, προανήγγειλε την πρόσληψη 1000 ατόμων επικουρικού προσωπικού για την περαιτέρω στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων , στα οποία θα προστεθούν άλλα 300 μέσα στον Φεβρουάριο.