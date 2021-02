Υγεία - Περιβάλλον

Κομισιόν: εγκαίρως και συμφέρουσες οι συμφωνίες για τα εμβόλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά η επικεφαλής της Γεν. Δ/νσης Υγείας για την διάθεση ή μη επαρκών κονδυλίων και τις ποσότητες των σκευασμάτων στην ΕΕ.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Την εκτίμηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύναψε εγκαίρως συμφωνίες με τις φαρμακευτικές εταιρείες που είχαν την προοπτική να αναπτύξουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, και κυρίως σε προσιτές τιμές για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, εξέφρασε η επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Κομισιόν, Σάντρα Γκαλίνα, μιλώντας σήμερα στην επιτροπή προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Απαντώντας στις ερωτήσεις των ευρωβουλευτών, η Σάντρα Γκαλίνα σημείωσε ότι είναι λάθος η αντίληψη ότι η ΕΕ θα είχε σήμερα περισσότερα εμβόλια αν είχε ξοδέψει περισσότερα χρήματα. «Το πρόβλημα είναι στην παραγωγή», τόνισε. Εξέφρασε, δε, την πεποίθηση ότι η ΕΕ θα παραλάβει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα όλα τα εμβόλια που έχει προαγοράσει, βάσει των δεσμεύσεων που έχουν υπογράψει οι φαρμακευτικές εταιρείες.

Απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές, η κ. Γκαλίνα είπε ότι η ΕΕ δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, καθώς μέχρι σήμερα στην ΕΕ έχουν εμβολιαστεί πάνω από 12 εκατομμύρια άνθρωποι.

Η επικεφαλής της Γ.Δ. Υγείας της Κομισιόν εξήγησε ότι τα βασικά κριτήρια για τη σύναψη συμφωνιών με τις φαρμακευτικές είναι το υγιές επιστημονικό προφίλ της εταιρείας, η παραγωγική δυνατότητα, οι πιθανότητες ανάπτυξης εμβολίου και το κόστος.

Σχετικά με το κόστος ανά δόση εμβολίου που διέπεται από ρήτρες εμπιστευτικότητας και δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί, η Σάντρα Γκαλίνα είπε ότι η επιδίωξη της Κομισιόν είναι να βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα, με εξαίρεση το εμβόλιο της AstraZeneca που έχει πολύ χαμηλή τιμή. Ειδικότερα, για την τιμή του εμβολίου της AstraZeneca, η κ. Γκαλίνα είπε ότι το κόστος για την ΕΕ είναι απόλυτα συγκρίσιμο με τα 2,5 ευρώ που πληρώνει ανά δόση το Ηνωμένο Βασίλειο.