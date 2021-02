Οικονομία

Προσλήψεις ατόμων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεδιάσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη με αντιπροσωπεία της ΕΣΑΜΕΑ. Η Κάρτα Αναπηρίας.

Την άμεση εκκίνηση των διαδικασιών ώστε να προκηρυχθούν περί τις 1.700 θέσεις εργασίας για αντίστοιχες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα ατόμων που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 2643/1998 (Άτομα με αναπηρία και συγγενείς τους, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και παιδιά Αναπήρων Πολέμου) εξήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης που είχε με αντιπροσωπεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).

Όπως εξήγησε, το μέτρο αυτό είχε ήδη δρομολογηθεί κατά τους τελευταίους μήνες μετά από συνεννόηση των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Εσωτερικών και αφορά στη ρύθμιση μιας πολυετούς εκκρεμότητας σε σχέση με την ανωτέρω κατηγορία συμπολιτών μας, αναφέρει ανακοίνωση.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε απευθυνόμενος προς την ΕΣΑΜΕΑ ότι η χορήγηση αριθμού Εθνικών Συντάξεων ως μέτρο ανακούφισης κατά το διάστημα αναμονής για την προσωρινή και τη κύρια σύνταξη, θα εφαρμοστεί και στις εκκρεμείς αναπηρικές συντάξεις, που ανέρχονται σε 16.000 περίπου. «Θέλω να είμαι σαφής: Το μέτρο θα εφαρμοστεί οπωσδήποτε, παρότι οι αναπηρικές συντάξεις έχουν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα σε σχέση με τις συντάξεις γήρατος», είπε χαρακτηριστικά. Ειδική αναφορά έκανε στην Κάρτα Αναπηρίας, «ένα μέτρο εκσυγχρονισμού που θα αλλάξει την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητα και τις σχέσεις τους με το Δημόσιο». Είπε επίσης ότι θα εξετάσει το αίτημα της Συνομοσπονδίας για σύσταση Task Force στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θα εξειδικεύσει τις δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (που συνθέτει σε μια ενιαία ομπρέλα πολιτικής τις δράσεις όλων των εμπλεκόμενων σε θέματα ΑΜΕΑ υπουργείων).

Η αρμόδια υφυπουργός για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου περιέγραψε τις σχεδιαζόμενες δράσεις για άτομα με αναπηρία που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Πρώιμη Παρέμβαση και Επαγγελματική Στήριξη των εν λόγω ατόμων, στο πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού καθώς και στις παρεμβάσεις πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε κατοικίες, χώρους εργασίας και δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στην αναβάθμιση του ΟΠΕΚΑ, τις οποίες χαρακτήρισε ως «Εξοικονομώ για άτομα με αναπηρία», σημειώνει ανακοίνωση.

Ο Γενικός Γραμματέας Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης σημείωσε ότι το πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού σύντομα θα είναι έτοιμο να «τρέξει» σε πιλοτική βάση. Υπογράμμισε ότι το δεύτερο τρίμηνο του έτους θα ολοκληρωθεί και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αποϊδρυματοποίηση, το οποίο χαρακτήρισε «εμβληματική πρωτοβουλία». Πρόσθεσε δε ότι το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 θα αποτυπώνει το όραμα για την Πρόνοια, στο σκέλος της προσβασιμότητας και της ένταξης.

Τέλος, η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Υποθέσεων Παυλίνα Καρασιώτου αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για την απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τα ΚΕΠΑ, σε συνεργασία με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν από πλευράς υπουργείου ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, η υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, η Γενική Γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη, η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Υποθέσεων Παυλίνα Καρασιώτου και ο Γενικός Γραμματέας Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης. Από πλευράς ΕΣΑΜΕΑ συμμετείχαν ο πρόεδρος Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Λυμβαίος και ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Συνομοσπονδίας Βασίλειος Κούτσιανος.