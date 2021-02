Τεχνολογία - Επιστήμη

Μόσιαλος: ενδείξεις για αυξημένη διασπορά και θνητότητα από την βρετανική μετάλλαξη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Καθ. του LSE για τα εμβόλια, την κάλυψη που προσφέρουν από τις μεταλλάξεις του Covid-19 και την ανησυχία πολιτών και Αρχών.