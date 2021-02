Κοινωνία

Παρασύρθηκε για 1500 μέτρα ο άτυχος πυροσβέστης - Τι λέει ο πατέρας του στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Θρήνος για τον άτυχο 45χρονο, που έχασε την ζωή του, προσπαθώντας να βοηθήσει παιδιά που κινδύνευαν από πλημμύρα.

Συγκλονισμένος ο πατέρας του άτυχου Αρχιπυροσβέστη Ιωάννη Ζαφειρόπουλου που έχασε τη ζωή του στην ώρα του καθήκοντος στον Έβρο, μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1: «45 χρονών παιδί έχασα και είμαι άσχημα. Δούλευα μια ζωή για αυτόν, δεν είμαι καθόλου καλά». Οι συγγενείς του αδυνατούν να πιστέψουν τι συνέβη. «“Έφυγε” πάνω στο καθήκον, ήταν το καλύτερο παιδί», λένε.

Οι κάτοικοι περιγράφουν λεπτό προς λεπτό τις εκκλήσεις τους να προσέχουν τα επικίνδυνα ρέματα. Όλα έγιναν σε μία στιγμή. Ο Αρχιπυροσβέστης, λίγο μετά τον απεγκλωβισμό των παιδιών σε σχολεία της κοινότητας Απαλού, προσπαθούσε να διασώσει μαζί με δύο συναδέλφους του και άλλους εγκλωβισμένους πολίτες στη περιοχή του αεροδρομίου.

Οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος που λόγω των ορμητικών νερών εξετράπη της πορείας του. Οι δύο συνάδελφοί του κατέφεραν να βγουν εγκαίρως από το όχημα, όμως ο Αρχιπυροσβέστης εγκλωβίστηκε και στην προσπάθειά του να βγει, παρασύρθηκε σε φρεάτιο από τον ορμητικό όγκο νερών.

Ο άτυχος Αρχιπυροσβεστης μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τις συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν το θάνατο του πυροσβεστικού υπαλλήλου θα διενεργηθεί από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Κι ενώ η κακοκαιρία στον Έβρο και στο Σουφλί συνεχίζεται, το πρωί στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των μαθητών νηπιαγωγείου που πλημύρισε περιμετρικά στον δήμο Απαλού . Περισσότερα από 30 παιδιά μεταφέρθηκαν με πούλμαν και οχήματα του Στρατού, πριν πλημμυρίσουν τα σχολεία. Είναι η δεύτερη φορά που η αυλή του σχολείου μετατρέπεται σε… λίμνη, βάζοντας σε κίνδυνο τους μαθητές.

Οι έντονες βροχοπτώσεις εγκλώβισαν και μαθητές Δημοτικού, οι οποίοι αναγκάστηκαν να ανέβουν στον πρώτο όροφο του σχολείου μέχρι να απεγκλωβιστούν.

Οι κάτοικοι μιλούν για μπαζωμένα ρέματα, εξαιτίας των οποίων σε κάθε νεροποντή η περιοχή πλημυρίζει επικίνδυνα.

Οι υπηρεσίες του νομού Έβρου είναι σε ετοιμότητα καθώς τα καιρικά φαινόμενα παραμένουν έντονα με τη στάθμη του νερού στον ποταμό Αδρα να έχει αυξηθεί επικίνδυνα.