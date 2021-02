Κόσμος

Βρυξέλλες: Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό (βίντεο)

Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες. Αστυνομικοί εξουδετέρωσαν τον ένοπλο.

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε σταθμό του μετρό στις Βρυξέλλες, όταν ένας άνδρας μαχαίρωσε επιβάτες.

Αστυνομικοί έσπευσαν και ακινητοποίησαν τον ένοπλο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για πολλούς τραυματίες.

Η επίθεση σημειώθηκε στον σταθμό Gare de l’Ouest της βελγικής πρωτεύουσας.

Η δήμαρχος Καθρίν Μουρό ανέφερε πως μια έγκυος γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία, σύμφωνα με την Αστυνομία, η οποία εκτίμησε πως πρόκειται για μια επίθεση που αφορά προσωπικές διαφορές.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της εξουδετέρωσης του δράστη της επίθεσης: