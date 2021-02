Πολιτισμός

Πίνακας του Μποτιτσέλι πουλήθηκε σε τιμή - ρεκόρ (βίντεο)

Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει δοθεί ποτέ για πίνακα του κορυφαίου ζωγράφου της Αναγέννησης.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Το πρόσωπο του νεαρού που φιλοτέχνησε ο Μποτιτσέλι πριν από 540 χρόνια, ενσαρκώνει τα ιδανικά της αναγεννησιακής ομορφιάς. Τα Κυματιστά μακριά μαλλιά και το σκούρο μωβ χρώμα του χιτώνα του, δείγματα πλούτου και της ανώτερης κοινωνικής τάξης.



Πέντε αιώνες αργότερα, το πορτρέτο με τα τολμηρά χρώματα και την αύρα της ιταλικής Αναγέννησης θα γράψει μια χρυσή σελίδα και στην ιστορία των δημοπρασιών. Συλλέκτης πλήρωσε 92.2 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει τον θησαυρό τέχνης. Το προηγούμενο ρεκόρ για έργο του Μποτιτσέλι είχε πιάσει 10,4 εκατομμύρια δολάρια.

Στην αγορά τέχνης έχουν καταγραφεί μυθικές προσφορές για την απόκτηση έργων που φέρουν την υπογραφή διάσημων ζωγράφων.

«Οι Χαρτοπαίκτες» του 1895 του Πωλ Σεζάν, πωλήθηκε από τους κληρονόμους του Γιώργου Εμπειρίκου, τον Απρίλιο του 2011 στη βασιλική οικογένεια του Κατάρ έναντι του αστρονομικού ποσού των 250 εκατομμυρίων ευρώ.

O πίνακας Interchange» αφηρημένου εξπρεσνιονισμού του Βίλεμ Ντε Κούνινγκ, πωλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 έναντι 300 εκατομμυρίων δολάρίων.

Το ρεκόρ όλων των εποχών ανήξει σε έναν εκπληκτικό πίνακα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι.Έναντι του ασύλληπτου ποσού των 450.3 εκατομμυρίων δολαρίων ο πίνακας , (Σωτήρας του Κόσμου) πωλήθηκε το Νοέμβριο του 2017, μετά από μόλις δεκαεννέα λεπτά κατάθεσης προσφορών σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη.