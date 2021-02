Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΕΟΔΥ: Τι έδειξαν τα rapid test την Δευτέρα

Τα αποτελέσματα 25 μαζικών δειγματοληψιών σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 25 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 2.987 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 19 κρούσματα (0,64%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»: Πραγματοποιήθηκαν 401 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (1,75%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Καισαριανής: Πραγματοποιήθηκαν 503 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (0,60%). Αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ελευσίνας: Πραγματοποιήθηκαν 171 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,58%). Αφορούν σε μια γυναίκα 36 ετών.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης Βριλήσσια: Πραγματοποιήθηκαν 24 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Super Market ΑΒ Βασιλόπουλος Ασπροπύργου: Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων: Πραγματοποιήθηκαν 180 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,11%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης: Πραγματοποιήθηκαν 180 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Κεντρική Πλατεία Τρικάλων: Πραγματοποιήθηκαν 301 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Μελίτη: Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη: Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά: Πραγματοποιήθηκαν 29 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης: Πραγματοποιήθηκαν 7 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σποράδων: Σκιάθος: Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Σοφάδων: Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας: Πραγματοποιήθηκαν 197 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,02%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Αμπελώνας: Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Δήμητρα Αγιάς: Πραγματοποιήθηκαν 93 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Πλατεία Κύπρου: Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Παλιά Ζωαγορά: Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Μεσολόγγι: Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο: Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κω: Επαρχείο: Πραγματοποιήθηκαν 87 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σύρου: Ερμούπολη: Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,67%). Αφορά σε άνδρα και μια 47 ετών.

ΠΕ Λακωνίας: Λευκόχωμα: Πραγματοποιήθηκαν 66 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,54%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού: Πραγματοποιήθηκαν 130 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.