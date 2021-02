Αθλητικά

Ολυμπιακός: “Παρελθόν” ο Ραφίνια

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του Μαρτίνς.

Η παρουσία του Ραφίνια στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό αποδεικνύεται βραχύβιας διάρκειας, παρά τις προσδοκίες που συνόδεψαν τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου άσου.

Ένα από τα καλύτερα “βιογραφικά” στα γήπεδα της Σούπερ Λίγκας δεν δικαίωσε τις προσδοκίες, δεν κατάφερε να προσαρμοστεί και να δώσει εκείνα που ήθελε ο Πέδρο Μαρτινς κι έτσι ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τους “ερυθρόλευκους”.

Η απόκτηση του Κέβιν Λαλά, συν το ότι ο Ανδρούτσος προορίζεται για να μοιράζεται τη θέση του δεξιού φουλ μπακ με τον Γάλλο πρώην ακραίο της Στρασμπούργκ, καθιστούν πολυτέλεια την παραμονή του Ραφίνια, όταν μάλιστα το καλοκαίρι είχε αποκτηθεί ο Ντρέγκερ για την ίδια θέση.

Ήδη, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι διεργασίες και οι συζητήσεις για το “διαζύγιο” ανάμεσα στις δύο πλευρές, κάτι που θεωρείται θέμα χρόνου. Αν λυθεί το συμβόλαιό του, το πιο πιθανό είναι να επιστρέψει ο έμπειρος αμυντικός στην πατρίδα του, ενδεχομένως στην πρώην ομάδα του, τη Φλαμένγκο.