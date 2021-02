Κοινωνία

“Θρίλερ” με ιστιοπλοϊκό: Δολοφονήθηκε ο Βρετανός αριστοκράτης;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υποψίες για εγκληματική ενέργεια εκφράζει η οικογένειά του. Τι αναφέρουν πηγές της Αστυνομίας.

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με τον νεκρό Βρετανό στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι η σορός του βρέθηκε να επιπλέει δίπλα στο βυθισμένο ιστιοπλοϊκό σκάφος του, το πρωί της Κυριακής, στον κόλπο της Σούδας.

Η οικογένεια του 74χρονου Χιου Κερ Μπράντλεϊ Ρόμπερτς εκφράζει φόβους για δολοφονία στην εφημερίδα Sun, επισημαίνοντας πως τα τελευταία χρόνια ο Βρετανός αριστοκράτης είχε διαμάχη για περιουσιακές διαφορές.

Ο εκκεντρικός Βρετανός μετακόμισε στην Κρήτη πριν από 12 χρόνια, μαζί με τη σύντροφό του, Ντέμπορα Χόλις. Αγόρασε μία πολυτελή κατοικία στον Αποκόρωνα, όμως μετά τον θάνατο της συντρόφου του, έμενε στο σκάφος του μαζί με τον σκύλο του.

Η βρετανική εφημερίδα φιλοξενεί δηλώσεις αξιωματούχου της Αστυνομίας, σύμφωνα με τον οποίο «παραμένουν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα» και θεωρείται εξαιρετικά ύποπτο πώς ένα τόσο μεγάλο ιστιοπλοϊκό σκάφος βυθίστηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Φωτογραφίες: Zarpanews.gr