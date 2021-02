Οικονομία

Πελαγίδης: Η νομισματική πολιτική πλησιάζει τα όριά της - Χρειάζονται στοχευμένες κρατικές δαπάνες

Πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες δαπάνες, υποστηρίζει ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, υπογράμμισε ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, κ. Θεόδωρος Πελαγίδης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ο κ. Πελαγίδης, υπογράμμισε ότι η νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη φτάνει στα όριά της και είναι αναγκαία τώρα μια καλά διαμορφωμένη δημοσιονομική πολιτική με προσεκτικά υπολογισμένες και στοχευμένες κρατικές δαπάνες.

Σημείωσε ότι τα προβλήματα του ελλείμματος και του χρέους, είναι υπαρκτά, αλλά υπάρχει η δυνατότητα πλέον τα χρέη να γίνουν βιώσιμα, ακόμα κι αν αυξηθούν, καθώς η Ευρώπη έχει αντλήσει διδάγματα από το παράδειγμα της ελληνικής διάσωσης την προηγούμενη δεκαετία, με τον φθηνό δανεισμό, τις περιόδους χάριτος και τις μακροχρόνιες ωριμάνσεις, το οποίο μεταφέρεται τώρα στην Ευρώπη συνολικά.

«Η διευκολυντική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Ελλάδα να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της μέχρι να έρθουν τα χρήματα του Ταμείου, γύρω στα 32 δισ. ευρώ», ανέφερε ο κ. Πελαγίδης. Τόνισε επίσης ότι: «Η Ελλάδα δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια και διότι η αγορά βλέπει ότι θα έρθει ανάκαμψη αλλά και ότι υπάρχει σχετικά καλή αντιμετώπιση της πανδημίας. Καθώς δε όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Ελλάδα στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας η πιθανότητα να αφεθεί μια χώρα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα μόνη της είναι μηδενική και αυτό εμπνέει εμπιστοσύνη».

Ο κ. Πελαγίδης εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να δοκιμάσει την αγορά και για χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού, με τίτλους μεγαλύτερης ωρίμανσης.

Δημόσιες επενδύσεις με τεχνητή νοημοσύνη

Σχετικά με τις δημόσιες επενδύσεις, ο κ. Πελαγίδης είπε ότι το μοντέλο του Ταμείου Ανάκαμψης, με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δανείζεται χρήματα και τα κατανέμει στα κράτη μέλη για να ενισχύσουν τις δημόσιες δαπάνες μπορεί να συνεχιστεί.

Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι οι τεχνολογίες της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Big Data δίνουν νέες δυνατότητες στις κυβερνήσεις να κατευθύνουν πιο αποτελεσματικά τις κρατικές δαπάνες.

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτή τη φορά οι κυβερνήσεις με τις ψηφιακές τεχνολογίες, γνωρίζουν καλύτερα πού πρέπει να κατευθύνουν τα χρήματα. Διότι μπορεί κάποιος να φέρει την αντίρρηση, από μικροοικονομική σκοπιά, “μα τι ξέρουν οι κυβερνήσεις για το πού να πάνε τα χρήματα μπορεί να τα στείλουν σε λάθος μέρος”; Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε τα big data, την τεχνητή νοημοσύνη , η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να ξέρει τις προτιμήσεις μας, τους λογαριασμούς μας, άρα ξέρει λίγο περισσότερα για το πού μπορεί να κατευθύνει τις επενδύσεις. Ασφαλώς πρέπει να υπάρχουν όρια, δεν πρέπει το Κράτος να παρακολουθεί τους πολίτες, αλλά έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις τεχνολογίες αυτές μόνο για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Πρέπει να υπάρχουν δικλείδες, αλλά από τη σκοπιά ενός οικονομολόγου, οι κυβερνήσεις έχουν πλέον διαφορετικές δυνατότητες σχεδιασμού, δεν είναι στο σκοτάδι».

Μεγάλες αλλαγές στην απασχόληση

Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφέρθηκε επίσης στις αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή οικονομία, οι οποίες επιταχύνονται λόγω της πανδημίας.

Όπως είπε: «η εργασία θα γίνει πιο ευέλικτη, θα προσφέρεται περισσότερο κατ΄αποκοπήν και εξ αποστάσεως. Και τούτο θα φέρει τρομερές αλλαγές στις πόλεις, καθώς θα μειωθούν οι μετακινήσεις εργαζομένων σε αυτές, οπότε θα περιοριστούν και οι χώροι γραφείων, οι υπηρεσίες στους χώρους αυτούς, οι υπηρεσίες συντήρησης, καθαρισμού και εστίασης στους υπαλλήλους. Πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως ανειδίκευτοι θα υποχρεωθούν να βρουν νέα δουλειά και δεν ξέρουμε πώς θα γίνει αυτό. Θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Θα έχουμε επίσης, μεγάλες αλλαγές και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, λόγω της ψηφιοποίησης που και αυτή επιταχύνεται. Θα καταργηθούν θέσεις εργασίας, με τα αυτόματα συστήματα πληρωμών και συναλλαγών».