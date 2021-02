Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Αφρικανική ενίσχυση για το “τριφύλλι”

Δύο ποδοσφαιριστές με θητεία στα γαλλικά γήπεδα, ανακοίνωσε η “πράσινη” ΠΑΕ.

Παίκτης του Παναθηναϊκού έγινε κι επίσημα από το απόγευμα της Δευτέρας ο Γενί Ενγκμπακοτό. Ο 29χρονος διεθνής Κονγκολέζος εξτρέμ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος το Σάββατο από τη γαλλική Γκινγκάμπ, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο 1,5 έτους με τους “πράσινους”, με συνολικές απολαβές (για το 18μηνο) περίπου 400.000 ευρώ.

Ο Ενγκμπακοτό θα ξεκινήσει (μαζί με τον Σανκαρέ) προπονήσεις από το πρωί της Τρίτης με το “τριφύλλι”, ενώ πήρε τη φανέλα με το Νο23 στην πλάτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της “πράσινης” ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Γενί Ενγκμπακοτό από τη γαλλική Γκινγκάμπ. Το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Κονγκολέζο μέσο έχει διάρκεια 1,5 χρόνο. Ο Ενγκμπακοτό διάλεξε τον αριθμό 23 για τη φανέλα του στο Τριφύλλι.

O Γενί Ενγκμπακοτό γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1992 στην πόλη Κρουά της Γαλλίας. Εντάχθηκε από μικρός στην ακαδημία της Κλεμανσό και στα 15 του μετακόμισε στην ακαδημία της Μετς, όπου έκανε και τα πρώτα επαγγελματικά βήματά του το 2010 σε ηλικία 18 ετών. Πριν φτάσει στην πρώτη ομάδα, πάντως, κέντρισε το ενδιαφέρον από σκάουτερς κορυφαίων συλλόγων όπως της Μπαρτσελόνα, της Τσέλσι, της Τότεναμ, αλλά τελικά παρέμεινε στο γαλλικό σύλλογο.

Στη Μετς κατέγραψε πάνω από 200 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ενώ σκόραρε 51 γκολ. Το 2016 τον απέκτησε η αγγλική ΚΠΡ στην οποία αγωνίστηκε για ενάμισι χρόνο στην Championship παίζοντας σε 29 αγώνες και πετυχαίνοντας 5 γκολ. Τον Ιανουάριο του 2018 πήρε το δρόμο της επιστροφής για τη Γαλλία, φορώντας τη φανέλα της Γκινγκάμπ. Έως τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό πρόλαβε να αγωνιστεί σε 80 παιχνίδια και να σκοράρει 16 γκολ.

Παρότι αγωνίστηκε στις εθνικές Κ17 και Κ18 της Γαλλίας, το 2017 επέλεξε την εθνική Ανδρών της πατρίδας των γονιών του, του Κονγκό, με το οποίο έχει καταγράψει δύο συμμετοχές και ένα γκολ. Καλωσορίζουμε τον Γενί στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

Ο Σεχ Νιάς έγινε λίγες ώρες αργότερα το τρίτο “χειμερινό” μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, με τους “πράσινους” να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τη Λιλ με δανεισμό έως το καλοκαίρι, χωρίς ωστόσο να συμπεριλαμβάνεται στην όλη συμφωνία οψιόν αγοράς.

Ο 21χρονος Σενεγαλέζος μεσοαμυντικός, που μπορεί να καλύψει και τη θέση του στόπερ, αναμένεται στην Αθήνα την Τρίτη, ενώ το συμβόλαιό του ως το καλοκαίρι θα καλυφθεί 50-50 από τον Παναθηναϊκό και τη Λιλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των “πράσινων”:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού από τη γαλλική Λιλ έως τις 30 Ιουνίου 2021 του Σενεγαλέζου μέσου Σεχ Νιάς. Ο Νιάς γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου του 2000 στην πόλη Γκοσάς της Σενεγάλης. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής της Μπουλόν, προτού στα 16 του ενταχθεί στην ακαδημία της Λιλ.

Με τη φανέλα του γαλλικού συλλόγου πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο την αγωνιστική περίοδο 2019/20. Την τρέχουσα σεζόν κατέγραψε μία συμμετοχή με τη Λιλ στους ομίλους του Europa League. Καλωσορίζουμε τον Σεχ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».