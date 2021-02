Life

Πέθανε ο Ντάστιν Ντάιμοντ

Ο Αμερικανός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή, έπειτα από ολιγοήμερη “μάχη” με τον καρκίνο.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντάστιν Ντάιμοντ, που έγινε γνωστός μέσα από το ρόλο του “Σκριτς” στην τηλεοπτική σειρά “Πριν χτυπήσει το κουδούνι”, πέθανε σήμερα, νικημένος από τον καρκίνο, ανακοίνωσε ο ατζέντης του.

Σύμφωνα με τον Ρότζερ Πολ, ο 44χρονος Ντάιμοντ διαγνώστηκε με καρκίνο μόλις πριν από τρεις εβδομάδες. «Δεν υπέφερε», εξήγησε ο εκπρόσωπός του.

Ο Ντάιμοντ καταγόταν από την Καλιφόρνια και ξεκίνησε την καριέρα του από πολύ μικρή ηλικία, αρχικά στη σειρά “Good Morning, Miss Bliss”, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε στο “Saved by the bell” (Πριν χτυπήσει το κουδούνι). Κράτησε τον ρόλο του “Σκριτς” για πολλά χρόνια αλλά, μολονότι συνέβαλε στην επιτυχία της σειράς, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πρωταγωνιστικούς ρόλους στο υπόλοιπο της καριέρας του.

Τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν και πάλι επάνω του το 2009, όταν εξέδωσε ένα βιβλίο όπου περιέγραφε τα παρασκήνια της σειράς. Αργότερα όμως παραδέχτηκε ότι πολλά από τα συμβάντα που περιέγραφε τα είχε επινοήσει ο ίδιος.

Πέρυσι, ο Ντάιμοντ ήταν ο μεγάλος απών από τη συνέχεια της σειράς “Πριν χτυπήσει το κουδούνι”, η οποία προβάλλεται από τη νέα πλατφόρμα Peacock και στην οποία εμφανίζονται πολλοί από τους πρωταγωνιστές της αρχικής σειράς.

Το 2015 ο Ντάιμοντ καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών επειδή μαχαίρωσε έναν θαμώνα σε μπαρ του Ουισκόνσιν, μετά από καυγά. «Δεν ήταν κακόβουλος», τόνισε ο ατζέντης τους, εξηγώντας ότι ο ηθοποιός πέρασε πολλές δοκιμασίες, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις. Ο ίδιος είπε ότι προτιμά να τον θυμάται σαν έναν άνθρωπο το μεγαλύτερο πάθος του οποίου ήταν «να κάνει τους άλλους να γελάνε».