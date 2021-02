Κοινωνία

Νεκρός πυροσβέστης: έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

"Θα αποδοθούν οι τιμές που αρμόζουν στον ήρωα πυροσβέστη" τονίζει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Σήμερα η κηδεία του. Το χρονικό της τραγωδίας.

Θρήνος για τον άτυχο πυροσβέστη, πατέρα τριών παιδιών, που έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να απεγκλωβίσει μαθητές στον Απαλό, στην Αλεξανδρούπολη.

Το πυροσβεστικό όχημα ακινητοποιήθηκε στο τέλος του δρόμου προς το Δημοτικό Σχολείο Απαλού όπου παρέμεναν αποκλεισμένοι μαθητές και δάσκαλοι, αφού έπεσε σε ρέμα που λόγω των νερών δεν φαινόταν. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν τον άτυχο Πυροσβέστη που δεν πρόλαβε να βγει έξω και δυστυχώς βρέθηκε νεκρός 1.5 χλμ μακριά, στην περιοχή του αεροδρομίου “Δημόκριτος”.

Στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται από χθες Δευτέρα ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, προκειμένου να στηρίξει την οικογένεια του 46χρονου Αρχιπυροσβέστη Ιωάννη Ζαφειρόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, όταν παρασύρθηκε από όγκο νερών εντός τσιμενταύλακα.

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να εκφράσω, σαν Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, τη βαθιά θλίψη και την οδύνη μου για το περιστατικό στο οποίο χάθηκε ένας λεβέντης, ένα παλικάρι από το Πυροσβεστικό Σώμα, από την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, εκτελώντας το καθήκον του με επιμέλεια, με αυτοθυσία, για να καταφέρουμε να απομακρύνουμε και να διασώσουμε 21 παιδιά από ένα νηπιαγωγείο», δήλωσε ο κ. Κολοκούρης. Χαρακτήρισε «πολύ αντίξοες» τις συνθήκες, διευκρινίζοντας πως «γι' αυτό το λόγο παρέστην άμεσα εδώ πέρα, ύστερα από εντολή των πολιτικών μου προϊσταμένων, του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νίκου Χαρδαλιά και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη» και διαβεβαιώνοντας ότι «θα κάνω ό,τι πρέπει για την οικογένεια του εκλιπόντος. Θα σταθεί όλο το Πυροσβεστικό Σώμα και η πολιτική ηγεσία σύσσωμη, για να μπορέσουμε να δώσουμε ό,τι πρέπει σ' αυτή την οικογένεια που υπέστη τον άδικο χαμό του πυροσβέστη… Είναι θλιβερό, οδυνηρό, αυτό που συνέβη, κανένας δεν το ήθελε και θα φροντίσουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για την οικογένειά του, έτσι ώστε ν' αναπαυθεί εν ειρήνη».

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ανέφερε ακόμη ότι μαζί του μετέβησαν στην Αλεξανδρούπολη αξιωματικοί της ψυχοκοινωνικής μέριμνας «για να μπορέσουν να σταθούν και να μπορέσουν να στηρίξουν ψυχολογικά τα μέλη της οικογένειάς του... Λυπάμαι πάρα πολύ, είμαι συντετριμμένος και όλο το Πυροσβεστικό Σώμα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι είναι δυνατόν... Αυτό που μ' ενδιαφέρει είναι να στηρίξω την οικογένεια του εκλιπόντος και να δώσω τις τιμές αυτές που αρμόζουν σ' έναν ήρωα πυροσβέστη που έπεσε στο καθήκον...». Για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, διαβεβαίωσε ότι «όλα θα έρθουν στο φως, θα γίνει έρευνα όπως πρέπει και τίποτα δεν θα μείνει κρυφό. Όλα θα έρθουν στην επιφάνεια, να είστε σίγουροι γι' αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Συγκλονισμένος ο πατέρας του άτυχου Αρχιπυροσβέστη Ιωάννη Ζαφειρόπουλου μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1: «45 χρονών παιδί έχασα και είμαι άσχημα. Δούλευα μια ζωή για αυτόν, δεν είμαι καθόλου καλά». Οι συγγενείς του αδυνατούν να πιστέψουν τι συνέβη. «“Έφυγε” πάνω στο καθήκον, ήταν το καλύτερο παιδί», λένε.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 16.00 στον Ι.Ν. του Αγ. Γεωργίου στη Νέα Χιλή του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα έγιναν σε μία στιγμή. Ο Αρχιπυροσβέστης, λίγο μετά τον απεγκλωβισμό των παιδιών σε σχολεία της κοινότητας Απαλού, προσπαθούσε να διασώσει μαζί με δύο συναδέλφους του και άλλους εγκλωβισμένους πολίτες στη περιοχή.

Οι δύο συνάδελφοί του κατέφεραν να βγουν εγκαίρως από το όχημα, όμως ο Αρχιπυροσβέστης εγκλωβίστηκε και στην προσπάθειά του να βγει, παρασύρθηκε σε φρεάτιο από τον ορμητικό όγκο νερών.

Ο άτυχος Αρχιπυροσβεστης μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τις συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν το θάνατο του πυροσβεστικού υπαλλήλου θα διενεργηθεί από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.