Παναθηναϊκός: ποια μεταγραφή χάλασε για λίγα λεπτά!

Μπορεί η μεταγραφή να ολοκληρώθηκε μετά από σκληρό παζάρι, αλλά κυριολεκτικά για λίγα λεπτά, οι «πράσινοι» δεν πρόλαβαν να ανεβάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα.

Η διαπραγμάτευση... θρίλερ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Αμιάν για τη μεταγραφή του Στίβεν Μεντόσα, που κράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας (01/02), έβγαλε «λευκό καπνό» λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με τις δύο ομάδες να δίνουν τα χέρια, όμως δεν θα προχωρήσει διότι οι «πράσινοι» δεν πρόλαβαν την προθεσμία του μεταγραφικού «παράθυρου».

Κυριολεκτικά για λίγα... λεπτά, το «τριφύλλι» δεν κατέστη δυνατόν να εντάξει όλα τα έγγραφα της μεταγραφής στο online σύστημα μεταγραφών της ΕΠΟ (με βάση το χρονικό περιθώριο που υπήρχε) και η μεταγραφή «χάλασε» στις... καθυστερήσεις.

Πλέον ο Μεντόσα όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει στην Αμιάν μέχρι το καλοκαίρι (εκτός αν πωληθεί σε κάποια άλλη ομάδα, χώρας που έχει ακόμη ανοικτό μεταγραφικό «παράθυρο») κι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί από τώρα για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο τον Ιούλιο, δεδομένου ότι εκπνέει το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα.