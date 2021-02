Κοινωνία

Βίαιη επίθεση σε γυναίκα: της χτυπούσε το κεφάλι στον τοίχο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καρτέρι είχε στήσει ένας νεαρός σε γυναίκα κάτω από το σπίτι της!

Σοκαρισμένη είναι μια 26χρονη γυναίκα, η οποία δέχθηκε βίαιη επίθεση, το βράδυ της Δευτέρας, κάτω από το σπίτι της στην Κυψέλη.

Πρόκειται για έναν συνομήλικό της άνδρα, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος άρχισε να την βρίζει και να της χτυπά τον κεφάλι στον τοίχο. Η ίδια άρχισε να φωνάζει, καλώντας σε βοήθεια και κατάφερε να ξέφυγε από τα χέρια του, ενώ κάλεσε την αστυνομία.

Τέσσερις μοτοσυκλέτες της ομάδας Δίας τον καταδίωξαν, ο ίδιος όμως διέφυγε με μηχανή και αναζητείται. Το θύμα φαίνεται ότι γνώριζε τον δράστη και τα αίτια της επίθεσης διερευνώνται.