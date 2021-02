Οικονομία

Τσακλόγλου: δεν αλλάζουν τα θεμελιωμένα όρια συνταξιοδότησης

Ποιοι έχουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν τα 67 ή τα 62 έτη, ακόμα και χωρίς 40 έτη ασφάλισης.

«Είναι σε κάθε περίπτωση σαφές ότι τα θεμελιωμένα δικαιώματα δεν επηρεάζονται και οι ασφαλισμένοι μπορούν να τα ασκήσουν όποτε το θελήσουν. Αυτό δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση και σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι», τόνισε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή την Δευτέρα, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα μεταβατικά όρια ηλικίας που προβλέπει ο νόμος 4336/2015 που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος νόμος παρέχει σε συγκεκριμένες κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν από την ηλικία των 67 ετών ή πριν από τα 62 έτη, ακόμη κι αν δεν έχουν συμπληρωθεί 40 έτη ασφάλισης.

«Καλό θα είναι να βάλουμε ορισμένα πράγματα στη θέση τους για να μη δημιουργείται καμία σύγχυση», είπε ο κ. Τσακλόγλου, απαντώντας στον βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, κ. Β. Κεγκέρογλου, ο οποίος έθεσε το σχετικό ερώτημα επικαλούμενος δημοσιεύματα μερίδας του τύπου.

Στη σχετική Υπουργική Απόφαση που έχει εκδοθεί, «είναι ξεκάθαρο ότι για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα αλλά συμπληρώνουν το μεταβατικό όριο των διατάξεων του μετά την 1.1.2022, η σύνταξή τους καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο -μεταβατικό- όριο ηλικίας», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου επισημαίνοντας με έμφαση τα ακόλουθα: «Κατά συνέπεια, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα μέχρι σήμερα ή αυτό θα συμβεί εντός του 2021 πως δε θα πρέπει να υφίσταται καμία σύγχυση και καμία ανησυχία».

«Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να διαβεβαιώσω ότι η Ελληνική Πολιτεία παραμένει ένα ευνομούμενο κράτος. Η παρούσα κυβέρνηση δε νομοθετεί εν κενώ», ανέφερε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τονίζοντας ότι, «Τα ζητήματα ασφάλισης είναι θέματα δύσκολα και σύνθετα. Σκοπός του Υπουργείου είναι η απλοποίηση των κανόνων απονομής και η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας κι εμπιστοσύνης. Αυτό γίνεται με σταθερούς κανόνες και διαφάνεια Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά, το νομοθετικό πλαίσιο για την εξέλιξη των ορίων ηλικίας Δεν έχει διαφοροποιηθεί αλλά και δεν πρόκειται να αλλάξει».