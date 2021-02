Life

Χαρδαλιάς στο “Ενώπιος Ενωπίω”: σιγά σιγά θα πάρουμε πίσω τις ζωές μας (βίντεο)

Τι είπε για το ενδεχόμενο επιβολής ακόμη ενός σκληρού lockdown, αλλά και για τις σχέσεις του με τον Τσιόδρα.

Στη μάχη με την πανδημία του κορονοϊού και το έργο που έχει αναλάβει αυτούς τους μήνες αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου και στον τηλεοπτικό σταθμό «ΑΝΤ1».

«Από την αρχή της πανδημίας υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο και συγκεκριμένη στρατηγική», είπε ο κ. Χαρδαλιάς. Επισήμανε ότι το γενικό lockdown είναι ένα εργαλείο που υπάρχει στο τραπέζι, ωστόσο κάθε μέρα αξιολογούνται τα δεδομένα. «Βεβαίως υπάρχει μία κόπωση, όμως κάθε μέρα αξιολογούμε τα δεδομένα, το γενικό lockdown είναι ένα εργαλείο που υπάρχει στο τραπέζι από την αρχή της πανδημίας, όμως πρέπει να το αξιολογήσουμε σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα, γιατί εύκολα ακούγεται, αλλά πίσω από ένα γενικό lockdown υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι «το κόστος είναι μεγάλο».

«Από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει και έχει αποδείξει ότι το ζήτημα της ανθρώπινης ζωής είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο. Αν τα επιδημιολογικά δεδομένα μας δυσκολέψουν προφανώς είναι κάτι που θα το λάβουμε υπόψη μας, σε κάθε περίπτωση όμως το μπαλάκι αυτή η κυβέρνηση δεν το πετάει στους πολίτες και το έχουμε αποδείξει αυτό. Υπάρχει ένας μηχανισμός, η ίδια η κυβέρνηση έχει στηρίξει αυτή τη στιγμή κάτω από δύσκολες συνθήκες, έχει δώσει πάνω από 26 δισεκατομμύρια. 21 δισεκατομμύρια για να μπορέσει να στηρίξει τους επιχειρηματίες, τα φυσικά πρόσωπα, τους ανέργους και άλλα 5 δισεκατομμύρια μέσα από τη μόχλευση των τραπεζών για να μπορέσουμε να βγούμε όσο το δυνατόν πιο αλώβητοι από αυτή τη δύσκολη πρωτόγνωρη, παγκόσμια, οικονομική και όχι μόνο υγειονομική συγκυρία», σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει τις επικρίσεις ότι η κυβέρνηση ακολουθεί την πανδημία είπε ότι «είναι αστείο, όποιος εκφράζει ότι πηγαίνουμε βλέποντας και κάνοντας, ουσιαστικά δείχνει μία αμηχανία στο πόσο άμεσα αντανακλαστικά έχει αυτή η κυβέρνηση σε κάθε επίπεδο που αφορούν στην πανδημία καθ' αυτή».

Για την κατάσταση της χώρας σε σχέση με την πανδημία αυτή τη στιγμή ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι η πανδημία κυριαρχεί, ωστόσο υπάρχει πλήρης επαγρύπνηση και επιφυλακή, ενώ στην ερώτηση αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή 40.000 κρούσματα στην Αττική, απάντησε, «Υπάρχουν διάφορες αναγωγές που γίνονται. Έχουμε καταφέρει να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των τεστ που γίνονται και έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια και από τον ΕΟΔΥ και απ' όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στο testing, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε σαφέστατη εικόνα. Εμείς λειτουργούμε με βάση τα πραγματικά κριτήρια, αυτή τη στιγμή η Αττική δείχνει να έχει μία αύξηση, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι η αύξηση αυτή δεν προέρχεται ως εύλογη αύξηση από το άνοιγμα του λιανεμπορίου ή αν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αφορά μία ευρύτερη διασπορά στην κοινότητα».

«Την ώρα που το τρίτο κύμα σαρώνει μεγάλες χώρες ευρωπαϊκές και όλη την παγκόσμια κοινότητα, εμείς αντιστεκόμαστε ακόμα, κάτω από δύσκολες συγκυρίες, με δύσκολες αποφάσεις, αλλά είμαστε εδώ πάντα προσπαθώντας να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους», υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Σε ερώτηση ποια είναι τα λάθη που έχει κάνει η κυβέρνηση στη διαχείριση της πανδημίας, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι προφανώς υπήρχαν αρρυθμίες, καθώς είχαν να αντιμετωπίσουν μία παγκόσμια κρίση. «Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που παλεύουν καθημερινά για όλους εκείνους που χρειάστηκαν να μείνουν μέσα και αποδείχθηκε ότι η ελληνική Πολιτεία, η ελληνική Δημοκρατία έχει και σχέδιο έχει και πρόγραμμα και είναι έτοιμη να προσαρμόσει τη στρατηγική της απέναντι σε κάθε νέο δεδομένο, δεν άγεται και φέρεται, υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική που προσαρμόζεται ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα», υπογράμμισε, για να συμπληρώσει.

«Έχουμε στήσει έναν μηχανισμό που καθημερινά έχουμε εικόνα για το τι συμβαίνει σε κάθε γωνιά της χώρας μέσα από συγκεκριμένους αλγόριθμους, μέσα από συγκεκριμένα KPIs, τα οποία καθημερινά ανανεώνονται, μέσα από ομάδες πρωτογενούς καταχώρησης, ώστε να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να έχουμε τα red alerts τα οποία θα μας δώσουν το προαπαιτούμενο για να πάρουμε τις αποφάσεις», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το αν τα γυμναστήρια και η εστίαση θα είναι τα τελευταία που θα ανοίξουν, ο κ. Χαρδαλιάς απάντης,: «ναι, και ίσως όχι με αυτή την σειρά», καθώς όπως εξήγησε η αίσθησή του είναι ότι η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους θα προηγηθεί, αλλά απέχει ακόμα ο καιρός που θα συμβεί αυτό, καθώς βήμα βήμα εδραιώνεται η στρατηγική σε αυτό και που σχετίζεται με τους εμβολιασμούς και με την εξέλιξη της πανδημίας γενικά. Ειδικότερα, για τα γυμναστήρια ανέφερε ότι «επιστημονικές μελέτες σε όλο τον κόσμο συνδέουν το κομμάτι της διασποράς με τη λειτουργία των γυμναστηρίων ειδικά στον κλειστό χώρο, την άσκηση σε κλειστό χώρο, κι αυτό προφανώς επηρεάζει τις εισηγήσεις και τις αποφάσεις των λοιμοξιολόγων».

Ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι «αν πάνε όλα καλά με τα εμβόλια θα έχουμε χτίσει το τείχος ανοσίας μέχρι τον Ιούνιο- Ιούλιο, οπότε θα αλλάξουν νομίζω κάποια δεδομένα, αρκεί να μην έχουμε οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη που μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα».

Για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι είναι καθημερινή καθώς μοιράζονται το ίδιο όραμα για την πολιτική προστασία , που είναι η ανάγκη θωράκισης της χώρας, ώστε να μπορέσουν οι επόμενες γενιές όχι απλά να νιώθουν ασφαλείς, αλλά να είναι κιόλας.

«Μας έχει εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα που χρειαζόμαστε για να μπορέσει επιτέλους η χώρα να κάνει άλματα στο κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας. Ο πρωθυπουργός ειδικά στα ζητήματα διαχείρισης κρίσεων αντιμετωπίζει τα πάντα με την απόλυτη ψυχραιμία, δεν πανικοβάλλεται, δεν ενθουσιάζεται, αξιολογεί τα πάντα, τα καταχωρεί, ζητά πάντα λεπτομέρειες, θέλει να έχει την πλήρη εικόνα για τα πάντα και πολύ σύντομα δίνει άμεσες απαντήσεις και καθοδήγηση γι' αυτά που πρέπει να γίνουν», σημείωσε.

Για τη σχέση του με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ανέφερε ότι συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον, ενώ τόνισε ότι «είναι απόλυτος μύθος ότι έχουμε τσακωθεί». «Από την αρχή της πανδημίας είναι ένας άνθρωπος που συνεργάζομαι κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν έχουμε σταματήσει ούτε ένα λεπτό να είμαστε μαζί στην καθημερινή διαχείριση είναι ο Σωτήρης, μαζί με τον Παναγιώτη Αρκουμανέα, ουσιαστικά είμαστε οι 3 άνθρωποι που καθημερινά θα μιλήσουμε πάνω από 3-4 φορές και θα κάνουμε σίγουρα τηλεδιάσκεψη για να δούμε τα πραγματικά δεδομένα, τη στρατηγική μας. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ».

Σχετικά με την εκκλησία ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι «υπάρχει μια διαρκής επικοινωνία με την ηγεσία της εκκλησίας και πραγματικά σε όλη αυτή τη διαδρομή όλους αυτούς τους μήνες η Εκκλησία της Ελλάδος έχει πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις στη λογική του να μπορέσει να διαφυλάξει την ανθρώπινη υγεία και τη δημόσια υγεία».

«Σιγά σιγά θα επανέλθουμε διότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει σχέδιο και θεωρώ ότι σιγά σιγά θα πάρουμε πίσω τις ζωές μας», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.