Παράξενα

Γιατροί βγάζουν από το στόμα άνδρα ζωντανό ψάρι (βίντεο)

Ανατριχιαστικό είναι το βίντεο της μικροεπέμβασης σε ψαρά που κόντεψε να χάσει την ανάσα του.

Γιατροί έβγαλαν ζωντανό ψάρι από το λαιμό ψαρά στην Κολομβία.

Ο ψαράς παρά λίγο να πνιγεί όταν κατά λάθος κατάπιε το ψάρι.

Αφού διαγνώστηκε με βαριά αναπνευστικά προβλήματα, το προσωπικό κλινικής διαπίστωσε πως το ψάρι είχε φτάσει στον οισοφάγο του άνδρα.

Σύμφωνα με τους ντόπιους, είναι συνηθισμένο για τους ψαράδες να κρατούν με το στόμα τους μικρά ψάρια, ενώ ετοιμάζουν τα δολώματα και τα δίχτυα τους.