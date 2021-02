Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μόσιαλος: πόσο αποτελεσματικό είναι το κάθε εμβόλιο

Ο κ. Μόσιαλος παρουσιάζει έναν πίνακα με απλή συγκριτική μελέτη των επτά εμβολίων και κάποια στοιχεία για την αποτελεσματικότητα στο επικρατούν στέλεχος και τις δύο σημαντικές παραλλαγές.

Η ανακοίνωση για το εμβόλιο των Janssen/Johnson & Johnson φάνηκε πως παρουσιάζει ένα μέτριας αποτελεσματικότητας εμβόλιο, αλλά επί της ουσίας, με μια μόνο δόση, το εμβόλιο προστατεύει κατά 85% από τις σοβαρές επιπτώσεις της νόσου. Ακόμα πιο σημαντικό είναι πως 49 ημέρες μετά το εμβόλιο, δεν καταγράφηκαν εισαγωγές στα νοσοκομεία ή θάνατοι, τονίζει σε ανάρτηση του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE).

Όπως επισημαίνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες που διενεργήθηκαν κλινικές δοκιμές. Ακόμα και στη Νότια Αφρική (σ.σ. όπου εμφανίστηκε το νέο πιο μεταδοτικό στέλεχος του κορονοϊού που πρόσφατα βρέθηκε και στην Ελλάδα), όπου το εμβόλιο δεν είχε υψηλή αποτελεσματικότητα και κάποιοι νόσησαν από τον ιό παρά τον εμβολιασμό, δεν ανέπτυξαν σοβαρά συμπτώματα. Το εν λόγω εμβόλιο είναι το μοναδικό που έχουμε ως τώρα -και που θα καταθέσει σύντομα αίτηση έκτακτης αδειοδότησης- που χρειάζεται μόνο μια δόση, ενώ επί του παρόντος «τρέχει» ακόμα η κλινική δοκιμή φάσης ΙΙΙ, στην οποία οι εθελοντές λαμβάνουν δύο δόσεις του εμβολίου.

Ο κ.Μόσιαλος παρουσιάζει ένα πίνακα με απλή συγκριτική μελέτη των επτά εμβολίων και κάποια στοιχεία για την αποτελεσματικότητα στο επικρατούν στέλεχος και τις δύο σημαντικές παραλλαγές. «Αυτό που προέχει τώρα», όπως λέει, «είναι να αυξηθεί η παραγωγή και η διανομή των εμβολίων, καθώς και ο ρυθμός των εμβολιασμών. Μόνο έτσι θα λήξει η πανδημία».

Αναφέρει ακόμη ότι, όπως τα εμβόλια που έχουν διαφορές στο σχεδιασμό τους, έτσι και οι κλινικές δοκιμές τους έναντι της Covid-19, σχεδιάστηκαν με διαφοροποιήσεις: στον αριθμό των εθελοντών, τον τρόπο και τα διαστήματα συλλογής αποτελεσμάτων, τα ενδιάμεσα σημεία ανάλυσης των συμπτωματικών συμμετεχόντων και πολλά άλλα. Όμως, κάνοντας μια απλή καταγραφή των βασικών στοιχείων των εμβολίων που προπορεύονται και χορηγούνται ανά τον κόσμο, βλέπουμε ότι κάποια από τα εγκεκριμένα εμβόλια, για τα οποία έχουμε τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις και τα κλινικά δεδομένα, φαίνεται να έχουν εξαιρετικά στοιχεία αποτελεσματικότητας, όπως της PfizerBioNTech και της Moderna.

Στην περίπτωση της Pfizer, υπάρχει και η επιβεβαίωση μέσω των εμβολιασμών στο Ισραήλ. «Κάποια άλλα εμβόλια», όπως υπογραμμίζει, «υστερούν στο μέτωπο των δημοσιεύσεων των αποτελεσμάτων από μεγάλες κλινικές δοκιμές, όπως το ρωσικό Sputnik-V, που όμως έχει εξαιρετικό σχεδιασμό και από τις ανακοινώσεις φαίνεται να έχει επίσης υψηλή αποτελεσματικότητα».

Αναφέρει ακόμη ότι η κούρσα μετ' εμποδίων των μαζικών εμβολιασμών είχε από την αρχή να αντιμετωπίσει το θέμα της παραγωγής και της διανομής. Τώρα, με τις νέες παραλλαγές να καλπάζουν ήδη σε κάποιες χώρες και να εξαπλώνονται σε άλλες, κάποιες εταιρείες έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό ώστε να αναπροσαρμόσουν τα εμβόλιά τους, Κάποιες τα δοκιμάζουν ήδη σε κλινικές δοκιμές (π.χ. AstraZeneca) και για κάποιες έχουμε ήδη κάποια αποτελέσματα (π.χ. Novavax και Janssen/Johnson & Johnson).

Η βελγική φαρμακοβιομηχανία Janssen ανήκει στον όμιλο εταιριών της αμερικανικής πολυεθνικής Johnson & Johnson.