Υγεία - Περιβάλλον

Φον Ντερ Λάιεν: Εντός του καλοκαιριού θα εμβολιάσουμε το 70% των Ευρωπαίων

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εμβολιασμό και τις καθυστερήσεις.

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, σε συνέντευξή της στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η οποία θα δημοσιευθεί αύριο, αναφέρεται στον εμβολιασμό των πολιτών της Ένωσης κατά του κορονοϊού και στις καθυστερήσεις των φαρμακοβιομηχανιών. Η ιταλική εφημερίδα, ανήρτησε ήδη στην διαδικτυακή της έκδοση, τα πιο σημαντικά αποσπάσματα της συνέντευξης.

«Εντός του καλοκαιριού θα εμβολιάσουμε το 70% των ευρωπαίων», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Σε ότι αφορά την φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca, πρόσθεσε: «περιμένουμε να αναπληρώσει τις δόσεις που έκοψε το πρώτο τρίμηνο». Υπογραμμίζει, δε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να ελέγξει τα στοιχεία τα οποία αφορούν τα εμβόλια που παράχθηκαν στην Ευρώπη και πωλήθηκαν σε χώρες εκτός Ε.Ε., από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα. «Όταν θα έχουμε στα χέρια μας τα πλήρη στοιχεία, τα οποία θα αντικαταστήσουν τις φήμες, θα επανέλθουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με την AstraZeneca και θα της ζητήσουμε να αναλάβει τις ευθύνες της», δήλωσε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Τόνισε, επίσης, ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει μια λογική εξήγηση για τις καθυστερήσεις» και ότι «η Ευρώπη ζητά διαφάνεια σχετικά με το τι έχει παραχθεί, τι έχει εξαχθεί και τι υπάρχει στις αποθήκες». Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρεί, πάντως, ότι «με την AstraZeneca, τα χειρότερα πέρασαν και είναι σίγουρα θετικό το ότι η εταιρία έδειξε βούληση να επιταχύνει την παράδοση εμβολίων».

Παράλληλα, η Γερμανίδα επικεφαλής της Κομισιόν ανέφερε ότι μέχρι τώρα στις χώρες μέλη έχουν παραδοθεί 18 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου, τον Φλεβάρη θα προστεθούν άλλα 33 εκατομμύρια και τον Μάρτιο άλλα 55 εκατομμύρια δόσεις. Σύμφωνα με την πρόβλεψή της, το δεύτερο τρίμηνο του έτους θα παραδοθούν, συνολικά, 300 εκατομμύρια δόσεις από τις τρεις εταιρίες που έχουν ήδη λάβει το «ελεύθερο» για το εμβόλιό τους. Αν, τέλος, οι εταιρίες Johnson &Johnson και Curevac λάβουν την αναγκαία έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, θα προστεθούν άλλα 80 εκατομμύρια δόσεις,

«Στο τέλος θα λάβουμε 2,3 δισεκατομμύρια εμβόλια, το τριπλάσιο απ΄ ότι χρειαζόμαστε και θα μπορέσουμε και να βοηθήσουμε γειτονικές χώρες της Ένωσης», τονίζει η Φον Ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τέλος, υπογραμμίζει ότι χωρίς τα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ αρχικής επένδυσης των Βρυξελλών, οι φαρμακοβιομηχανίες θα χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να παράξουν και να διαθέσουν το εμβόλιο, και ότι «όλες οι εταιρίες που βρίσκονται στην αγορά, συμπεριλαμβάνονται στις παραγγελίες που έχει κάνει η Ε.Ε.».