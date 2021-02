Πολιτική

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: λεκτική υπερβολή η δήλωση μου για τα κλειδιά των επιχειρήσεων εστίασης (βίντεο)

Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ενός νέου σκληρού lockdown και ότι τα μέτρα «ακορντεόν» είναι ο μόνος «δρόμος» τώρα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», παραδέχθηκε ότι η απάντηση του του για τα «κλειδιά των επιχειρήσεων της εστίασης», ήταν μια λεκτική υπερβολή την οποία χρησιμοποίησε απέναντι σε μια συνδικαλιστική υπερβολή.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η κυβέρνηση κάνει ότι μπορεί για να στηρίξει τους επαγγελματίες της εστίασης, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά, «ας μην ξεχνάμε ότι διαχειριζόμαστε μια παγκόσμια συμφορά».

Απαντώντας στην παρέμβαση του κ. Δαβαρώνη, Προέδρου της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Αττικής, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση δεν τους στηρίζει αποτελεσματικά, είπε ότι αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται πρόγραμμα ΕΣΠΑ μόνο για τους επαγγελματίες της εστίασης και παραδέχθηκε ότι τα χρήματα που πήραν από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 ήταν λιγότερα από τα αναμενόμενα και για το λόγο αυτό είναι σε συνεργασία με τον κ. Σταϊκούρα, ώστε στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 να υπάρξει ειδικός αλγόριθμος για τους επιχειρηματίες της εστίασης.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμη ότι θα ανακοινωθούν επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, για τους επιχειρηματίες περιοχών που είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα «κόκκινες», όπως για παράδειγμα η δυτική Αττική.

Ερωτηθείς για την τακτική των μέτρων «ακορντεόν» με το συνεχές άνοιγμα και κλείσιμο, τόνισε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να χειριστεί κανείς διαφορετικά την κατάσταση και την ίδια τακτική ακολουθούν όλα τα κράτη, από τη στιγμή που πατάμε πάνω σε ένα ρευστό σκηνικό, όπως αυτό της πανδημίας.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ακόμη ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ένα σκληρό lockdown στο μέλλον καθώς τα επιδημιολογικά δεδομένα αλλάζουν συνεχώς.

Συμπλήρωσε δε πως θα ήταν καταστροφικό να εμπλακεί η επιτροπή των ειδικών στο παιχνίδι της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Τέλος και ερωτηθείς για το ψάρεμα και το κυνήγι που είναι ακόμη σε απαγόρευση, είπε ότι ο ίδιος είχε προτείνει να ανοίξουν, αλλά η επιτροπή των ειδικών εισηγήθηκε διαφορετικά, κάτι που είναι λογικό καθώς αυτές οι δυο δραστηριότητες δεν μπορούν να μπουν ψηλά στη ιεράρχηση αυτών που πρέπει να ανοίξουν.