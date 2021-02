Αθλητικά

ΝΒΑ: επιστροφή στις νίκες για τα “Ελάφια”

Ο Αντετοκούνμπο ήταν από τους πρωταγωνιστές της νίκης των Μπακς, παρότι πήρε «ανάσες» και έπαιξε όσο χρειαζόταν.

Στις νίκες επέστρεψε το Μιλγουόκι μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα. Οι Μπακς ήταν πολύ καλύτεροι από το Πόρτλαντ και πήραν τη νίκη με 134-106 βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 12-8 (δεύτεροι στην Ανατολή μετά τη Φιλαδέλφια). Αντίθετα το Πόρτλαντ έπεσε στο 10-9 και καταλαμβάνει την 8η θέση της Δυτικής Περιφέρειας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε όσο χρειάστηκε και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους (8/11 δίποντα, 2/3 βολές), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, ένα μπλοκ και ένα λάθος σε 26 λεπτά συμμετοχής.

Πρώτος σκόρερ για τα ελάφια ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ με 22 πόντους (8/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα ενώ 21 πόντους είχε ο Μπόμπι Πόρτις.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε 2 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 6 λεπτά συμμετοχής.

Για τους Μπλέιζερς, που αγωνίστηκαν χωρίς τους τραυματίες Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και Γιουσούφ Νούρκιτς, ο Νασίρ Λιτλ είχε 30 πόντους και ο Ντέμιαν Λίλαρντ είχε 17 πόντους.

Επόμενοι αγώνες για τους Μπακς εντός έδρας με τους Πέισερς (4/2 στις 02:00), εκτός έδρας με τους Καβαλίερς με δύο ματς σε δύο βράδια (6/2 στις 02:30 και 7/2 στις 03:00) και στη συνέχεια road trip τεσσάρων αναμετρήσεων στη Δυτική Περιφέρεια (Νάγκετς στις 9/2 στις 04:30, Σανς στις 11/2 στις 05:00, Τζαζ στις 13/2 στις 04:00 και Θάντερ στις 15/2 στις 02:00).