Κόσμος

Κορονοϊός – Γαλλία: μορατόριουμ στις εξώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάλογη μέριμνα έχει ληφθεί και για τις διακοπές των εταιρειών ενέργειας λόγω απλήρωτων λογαριασμών θέρμανσης.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας αποφάσισε, όπως είχε πράξει και πέρυσι, να παρατείνει κατά δύο μήνες, ως την 1η Ιουνίου, το χειμερινό μορατόριουμ στις εξώσεις ενοικιαστών λόγω της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία covid-19.

“Μπορώ να σας ανακοινώσω ότι το τέλος του μορατόριουμ αναβάλλεται για δύο μήνες και θα τερματιστεί την 1η Ιουνίου αντί της 1ης Απριλίου”, ανακοίνωσε η υπουργός Στέγασης Εμανουέλ Βαργκόν χθες Δευτέρα το βράδυ. Παράλληλα αποφασίστηκε παράταση και στο μορατόριουμ στις διακοπές των εταιρειών ενέργειας λόγω απλήρωτων λογαριασμών θέρμανσης.

Το 2020 είχε παραταθεί το χειμερινό μορατόριουμ κατά περισσότερους από τρεις μήνες λόγω της επιδημίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με μια ένωση των ατόμων που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες στη Γαλλία, το ίδρυμα Abbe Pierre, η πανδημία covid-19 όχι μόνο έχει φέρει περισσότερους ανθρώπους στη χώρα σε δύσκολη κατάσταση σε ό,τι αφορά τη στέγαση, αλλά επιδείνωσε και την κατάσταση εκατομμυρίων ήδη φτωχών που ζούσαν σε επισφαλείς συνθήκες.

“Από μια υγειονομική κρίση που έγινε οικονομική κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε κοινωνική κρίση”, παραδέχθηκε η υπουργός.

Το 2020, έγινε έξωση σε 3.500 ανθρώπους, σύμφωνα με κοινοβουλευτική έκθεση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, μείωση κατά 79% σε σχέση με το 2019 χάρη στην παράταση του μορατόριουμ ως τις 10 Ιουλίου.