Αθλητικά

Πατούλης - Βούρος: συνάντηση για το γήπεδο της ΑΕΚ

Τι συζήτησαν ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας για τα έργα στην "Αγιά Σοφιά" και τις άλλες παρεμβάσεις στην πόλη.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποιεί με όλους τους Δημάρχους της Αττικής με στόχο τον καλύτερο συντονισμό για την ταχύτερη δρομολόγηση κρίσιμων έργων αλλά και την ενημέρωση σχετικά με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, δέχθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας τον Δήμαρχο Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας Γ. Βούρο.

Στη συνάντηση μετείχε και ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πορεία των έργων για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, τα σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα που είναι σε εξέλιξη αλλά και προτάσεις του Δήμου για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών της πόλης.

Ειδικότερα σε ότι αφορά το γήπεδο της ΑΕΚ, όπως επισημάνθηκε τα έργα της υπογειοποίησης προχωρούν ομαλά με γρήγορους ρυθμούς, όπως και το κύριο έργο του γηπέδου. «Προχωράμε όπως έχουμε δεσμευτεί με γρήγορους ρυθμούς και χωρίς χρονοτριβές, για να γίνει πραγματικότητα αυτό το έργο πνοής για τη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και για όλη την Αττικής», υπογράμμισε ο κ. Πατούλης.

Παράλληλα τονίστηκε πως με γρήγορες ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την έναρξη σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων, ενώ ο κ. Βούρος αναφέρθηκε στη γέφυρα Βρυούλων, επισημαίνοντας πως οι διαβρώσεις που έχουν προκληθεί χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων για την προστασία των πολιτών.

Ο Περιφερειάρχης διαμήνυσε στον κ. Βούρο πως ήδη έχει συνεννοηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας προκειμένου να γίνει άμεσα δημοπράτηση έργων φωτισμού και ανάπλασης της γέφυρας. «Είναι προτεραιότητα καθώς αφορά την ασφάλεια των πολιτών και σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν χρονοτριβές», τόνισε. Επιπρόσθετα συζητήθηκε το αίτημα του Δημάρχου να αξιοποιηθεί ελεύθερη έκταση του Δήμου για την κατασκευή ΚΑΠΗ.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης ανέφερε «Με τον κ. Βούρο είχαμε μία ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση για όλα τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας. Κοινός μας στόχος είναι να προχωρούμε γρήγορα και αποτελεσματικά στην υλοποίηση εμβληματικών έργων όπως είναι το γήπεδο της ΑΕΚ. Θα συνεχίσουμε να είμαστε συνοδοιπόροι. Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Δήμων της Αττικής με έργα πνοής που θα αφήσουν ισχυρό αποτύπωμα».