Lockdown: απαγόρευση κυκλοφορίας με… μποτιλιαρίσματα!

Σύμφωνα με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, η τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου είχε περισσότερη κίνηση από την αντίστοιχη περσινή που δεν είχαμε lockdown.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση και απαγόρευση κυκλοφορίας δεν συνυπάρχουν. Στη θεωρία τουλάχιστον, γιατί στην πράξη φαίνεται ότι η Αθήνα αποτελεί την εξαίρεση σε έναν κανόνα ο οποίος βασίζεται στη… λογική. Θα περίμενε κανείς η πρωτεύουσα, που βιώνει το δεύτερο lockdown, να μοιάζει με πόλη-φάντασμα. Αν όχι τόσο ήσυχη, έστω η κυκλοφορία στους δρόμους να διεξάγεται με ευκολία λόγω περιορισμένου κυκλοφοριακού φόρτου.

Ωστόσο, τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι Αθηναίοι κυκλοφορούν κανονικά στους δρόμους, με τα στοιχεία μάλιστα να κάνουν λόγο για ελαφρά αύξηση της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο σε σχέση με τον περυσινό Ιανουάριο, πριν κάνει την εμφάνισή του στη χώρα ο κορονοϊός.

Τα συγκριτικά κυκλοφοριακά δεδομένα, που κατέγραψε το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής για το δεύτερο 15νθήμερο του Ιανουαρίου του 2021, επιβεβαιώνουν την εικόνα που βλέπει κάποιος με γυμνό μάτι. Η κυκλοφορία στους δρόμους δεν θυμίζει σε τίποτα μια πόλη σε lockdown, ενώ οι μετακινήσεις εξακολουθούν να είναι χρονοβόρες λόγω του έντονου κυκλοφοριακού φόρτου.

Την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου η κυκλοφορία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας ήταν αντίστοιχη με αυτήν του περυσινού Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια του οποίου η έννοια του περιορισμού των μετακινήσεων μας ήταν ακόμη άγνωστη. Τα στοιχεία του Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας προέρχονται από τη συλλογή δεδομένων 1.000 σημείων μέτρησης που εντοπίζονται σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης.

Αξιοσημείωτο και ιδιαιτέρως ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι διαπιστώθηκε ανεπαίσθητη αύξηση της κυκλοφορίας κατά 0,5% την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μικρή αυτή αύξηση αποδίδεται κυρίως στο άνοιγμα των καταστημάτων που συνοδεύθηκε από την πιθανότητα (η οποία επιβεβαιώθηκε τελικώς) πιθανού εκ νέου κλεισίματος των εμπορικών καταστημάτων. Ωστόσο μεμονωμένα η κυκλοφορία φαίνεται ότι αυξήθηκε σημαντικά (σε ποσοστό που φτάνει και το 5%) σε κεντρικούς δρόμους οι οποίοι εμφανίζουν έντονο φόρτο διαχρονικά, όπως είναι η λεωφόρος Κηφισού, η Ποσειδώνος, η Μεσογείων.

Τα στοιχεία ταυτόχρονα επιβεβαιώνουν τη μείωση των επιβατών που χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες, καθώς οι μετακινούμενοι προσπαθούν να αποφύγουν τον συνωστισμό που παρατηρείται εντός των οχημάτων και των συρμών του ΟΑΣΑ. Οι πωλήσεις του ΟΑΣΑ το τελευταίο διάστημα έχουν περιοριστεί σημαντικά, βυθίζοντας ταυτόχρονα και τα οικονομικά των συγκοινωνιακών φορέων. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι και την έναρξη του δεύτερου lockdown στις 7 Νοεμβρίου, οι επικυρώσεις εισιτηρίων τις καθημερινές κινούνταν γενικά μεταξύ 518.000 και 579.000, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται μέσω της πύλης data.gov.gr.

Παράλληλα, διαπιστώνεται εκτόξευση της κίνησης την τελευταία ημέρα πριν από την έναρξη του τρέχοντος lockdown, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, με 632.367 επικυρώσεις εισιτηρίων. Κατά τις πρώτες πέντε εβδομάδες του lockdown οι επικυρώσεις εισιτηρίων κινήθηκαν τις καθημερινές μεταξύ 267.000 και 296.000. Τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου μάλιστα (ήταν κλειστά τα καταστήματα και δεν ίσχυε ούτε η μέθοδος click away) παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της κίνησης, φτάνοντας τις 347.000 πωλήσεις εισιτηρίων.

Πηγή: kathimerini.gr