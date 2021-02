Αθλητικά

“Special Report” για την “θύελλα” στην ιστιοπλοΐα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαρτυρίες από τους Ολυμπιονίκες που άνοιξαν “τον ασκό του Αιόλου” και οι αποκαλύψεις για τις αλλαγές στις αθλητικές ομοσπονδίες.

Απόψε στον ΑΝΤ1, στις 23:30, στο «Special Report», με τον Τάσο Τέλλογλου, τον Αντώνη Φουρλή και την Μαρία Σαράφογλου…

«Η θύελλα»

Στον χώρο της ιστιοπλοΐας έχει ξεσπάσει θύελλα από τις 13 Ιανουαρίου, τότε που η χρυσή Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου κατήγγειλε, δημόσια, σεξουαλική κακοποίηση από μέλος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, όταν εκείνη ήταν 21 ετών. Τα σύννεφα, ωστόσο, είχαν αρχίσει να μαζεύονται πάνω από τον χώρο της ιστιοπλοΐας εδώ και καιρό.

Το «Special Report» συναντά τους Έλληνες πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες που καταγγέλλουν φαινόμενα «ευνοιοκρατίας και κατάχρησης εξουσίας». Η Κέλλυ Χεινωπόρου ταξιδεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης και συναντά τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη, που μιλά για την τρικυμιώδη σχέση του με τη διοίκηση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Στην ολυμπιακή μαρίνα του Αγίου Κοσμά, η Σοφία Μπεκατώρου και η Μαρίνα Ψυχογιού, σε μια εκ βαθέων συζήτηση, μιλούν για έναν «πόλεμο έξω από το νερό» που όπως λένε βίωναν, αλλά και περιστατικά επίδειξης πυγμής από την πλευρά παραγόντων που, όπως εξηγούν στην κάμερα της εκπομπής, κατέληξαν στις τραυματικές εμπειρίες και για τις δύο. Το «Special Report» αναζητά απαντήσεις για όλα αυτά από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, μιλώντας με τη γενική γραμματέα Νίκη Αναστασίου και τον νομικό εκπρόσωπο Κώστα Ντάλτα.

Ακόμη, ο Τάσος Τέλλογλου συναντά τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος έχει ζητήσει τον έλεγχο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, παγώνοντας τη χρηματοδότησή της. Στο «Special Report», ο υφυπουργός Αθλητισμού απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα για την κατάσταση που επικρατεί στις αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας και για τον νέο αθλητικό νόμο που θα θέτει όρια στην ηλικία και τις θητείες των μελών των ομοσπονδιών που ασκούν διοίκηση.

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 23:30, στον ΑΝΤ1

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr