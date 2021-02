Αθλητικά

Τρία ντέρμπι στο Κύπελλο Ιταλίας και την Premier League

Ίντερ-Γιουβέντους, Νάπολι-Αταλάντα και Τότεναμ-Τσέλσι με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα»

Με εμβόλιμη αγωνιστική σε Premier League και Ligue 1 και αγώνες Κυπέλλων σε Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία συνεχίζεται η δράση στα μέσα της εβδομάδας.

Ξεχωρίζουν τρία ντέρμπι στο Κύπελλο Ιταλίας και την Premier League. Ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Ιταλίας θα διεξαχθεί σήμερα (21:45) ανάμεσα στην Ίντερ και τη Γιουβέντους και ο δεύτερος αύριο (21:45) μεταξύ της Νάπολι και της Αταλάντα. Οι ημιτελικοί στο Κύπελλο Ιταλίας είναι διπλοί και οι ρεβάνς θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα.

Μεγάλο παιχνίδι έχει και το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής της Premier League. Την Πέμπτη (22:00) θα συγκρουστούν στο ντέρμπι του Λονδίνου η Τότεναμ και η Τσέλσι.

Τα πρακτορεία ΟΠΑΠ επαναλειτουργούν στις περιοχές επιτήρησης και το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές προσφορές.

Τα παιχνίδια Ίντερ-Γιουβέντους, Νάπολι-Αταλάντα και Τότεναμ-Τσέλσι προσφέρονται με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Πάνω από 200 ειδικά στοιχήματα σε κάθε ντέρμπι

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν περισσότερες από 200 επιλογές για να ποντάρουν στα ντέρμπι του Κυπέλλου Ιταλίας και της Premier League.

Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται είναι και αυτά για τη νίκη με μηδέν παθητικό, τα μονά/ζυγά γκολ, το ακριβές σκορ του πρώτου ημιχρόνου, το σύνολο γκολ του δεύτερου ημιχρόνου, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τη διαφορά νίκης, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τον σκόρερ του πρώτου και του τελευταίου γκολ, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ.

Δύο προωθητικές ενέργειες από το Πάμε Στοίχημα

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1», «Boost Νίκης», για τις οποίες ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Στους αγώνες της Premier League προσφέρονται και οι «Πόντοι Αξιολόγησης Παικτών», ενώ για τους πιο δυνατούς αγώνες, από σήμερα έως τη Πέμπτη, το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ, με τον νικητή των κόρνερ, τα Over/Under 8,5-9,5 και 10,5 κόρνερ.