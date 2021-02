Κόσμος

Ρωσία: Εμφανίστηκε ο Ναβάλνι, άρχισαν οι συλλήψεις (εικόνες)

Δεκάδες συλλήψεις έξω από το δικαστήριο που εξετάζει την υπόθεση του επικριτή του Κρεμλίνου.

Η ρωσική αστυνομία άρχισε να συλλαμβάνει ανθρώπους που συγκεντρώνονται κοντά στο δικαστήριο της Μόσχας που πρόκειται να εξετάσει αργότερα σήμερα το ενδεχόμενο να επιβάλει ποινή φυλάκισης στον επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, έγινε γνωστό από δημοσιογράφους που ήταν αυτόπτες μάρτυρες.

Η αστυνομία, ισχυρές δυνάμεις της οποίας έχουν αναπτυχθεί κοντά στο δικαστήριο, εθεάθη να συλλαμβάνει τουλάχιστον 24 ανθρώπους.

Το δικαστήριο θα εξετάσει αν θα επιβάλει στον Ναβάλνι ποινή φυλάκισης έως τριάμισι ετών σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και συζήτηση για νέες δυτικές κυρώσεις.

Η ομάδα του Ναβάλνι είχε απευθύνει έκκληση για την πραγματοποίηση διαδηλώσεων μπροστά από το δικαστήριο.

Η εξειδικευμένη μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info ανακοίνωσε πως έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 24 άνθρωποι.