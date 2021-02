Life

Τανιμανίδης - Μπόμπα στο “Πρωινό” για τα δίδυμα και το φύλο τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε στην Φαίη και τον Γιώργο για τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο έμαθαν τον φύλο των παιδιών που περιμένουν.