Αθλητικά

Ολυμπιακός: δανεικός στη Φαμαλικάο ο Πέπε

Φεύγει από το "λιμάνι" και ο Ραφίνια ο Ραφίνια, ο οποίος επιστρέφει στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας.

Επιστρέφει στο πορτογαλικό πρωτάθλημα ο Πέπε, καθώς δόθηκε δανεικός για έξι μήνες από τον Ολυμπιακό στη Φαμαλικάο, ώστε να πάρει παιχνίδια, να αποκτήσει σημαντικότερο ρόλο και να γυρίσει το καλοκαίρι ια να διεκδικήσει μια θέση στα πλάνα του Πέδρο Μαρτίνς.

Η Φαμαλικάο θα είναι ο τέταρτος σταθμός του 23χρονου μέσου στην Πορτογαλία. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μπενφίκα, συνέχισε στις Εστορίλ - Βιτόρια Γκιμαράρες (δανεικός και στις δύο) και τη σεζόν 2019/20 έπαιξε στη δεύτερη πριν ο Μαρτίνς εισηγηθεί την απόκτησή του και τον φέρει στην Ελλάδα.

Στο μεταξύ, ο Ραφίνια αναμένεται να φύγει από τον Πειραιά και να επιστρέψει στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας.