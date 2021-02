Life

“Το Καφέ της Χαράς”: η σεξουαλική παρενόχληση που “στοιχειώνει” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το χθες “ξύνει” το σήμερα και απειλεί την μέλλουσα… χαρά της Χαράς, προκαλώντας εντάσεις και ανατροπές στο Κολοκοτρωνίτσι, αυτήν την Παρασεκυή.

Ακόμη ένα ξεχωριστό βράδυ Παρασκευής υπόσχονται να μας χαρίσουν οι κάτοικοι του Κολοκοτρωνιτσίου, με επίκεντρο “Το Καφέ της Χαράς”.

Τι θα δούμε την Παρασκευή, 5 Φεβερουαρίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1…

Η ένταση ανάμεσα στη Βάλια και τον Ιάσονα μεγαλώνει, καθώς μαθαίνουμε ότι την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά στο παρελθόν. Κι ενώ η Βάλια αποφασίζει να φύγει οριστικά από το χωριό, η Χαρά διαπραγματεύεται αν θα παντρευτεί τον Ιάσονα με πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο. Σε αντίθεση, ο Πώποτας ανακοινώνει, τελικά, ότι δεν θα παντρευτεί τη «μυστήρια» γυναίκα, αφού ο γκαφατζής αστυνόμος τα κάνει κυριολεκτικά μούσκεμα!

Και όσο η Χαρά προβληματίζεται, σχετικά με τη συμπεριφορά της Βάλιας, ο Ιάσονας προτείνει να βοηθήσει την κατάσταση, μιλώντας με τη Βάλια όσο η Χαρά είναι στο Καφέ. Η συζήτηση, όμως, δεν θα βγει σε καλό…

#ToKafeTisXaras

Gallery